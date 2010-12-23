حجت⁯الاسلام محمدحسن نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: در حادثه تروریستی چابهار که منجر به شهید و مجروح شدن ده⁯ها تن از عزاداران حضرت سیدالشهدا(ع) شده است، دو تن از مبلغان دینی که از سوی معاونت تبلیغ حوزه⁯های علمیه به این منطقه اعزام شده بودند نیز مجروح شدند.



معاون تبلیغ حوزه⁯های علمیه وضعیت جسمانی این مبلغان را رو به بهبودی توصیف کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با مداوای انجام شده، وضعیت جسمانی این دو مبلغ رضایت بخش است.



تبلیغ رایگان 3500 مبلغ



نبوی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اعزام مبلغان دینی به مناطق مختلف کشور در دهه نخست ماه محرم اظهار داشت: قبل از ماه محرم با تصمیماتی که مسئولان اتخاذ کرده بودند قرار نبود امسال اعزام مبلغ از معاونت تبلیغ صورت گیرد و وقتی این خبر به در بین مبلغان دینی پخش شد، سه هزار و 500 نفر از مبلغان از ما حکم گرفتند که به صورت رایگان به مناطق تبلیغی اعزام شوند.



وی ادامه داد: خوشبختانه شورای عالی حوزه تصمیم گرفت که بودجه⁯ای برای اعزام مبلغ اختصاص یابد و با اختصاص این اعتبارات، هشت هزار مبلغ دینی از شبکه تبلیغی معاونت تبلیغ حوزه⁯های علمیه به نقاط مختلف کشور اعزام شدند.



معاون تبلیغ حوزه⁯های علمیه متوسط دریافتی مبلغان دینی در دهه نخست ماه محرم را حدود 300 هزار تومان اعلام کرد و یادآور شد: تنها یک درصد از بودجه⁯های ما ستادی است و 99 درصد دیگر به برنامه⁯های طلبه⁯ها اختصاص پیدا می⁯کند که این در نوع خودش استثنایی است.