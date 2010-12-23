مقاومت تنها گزینه ملت فلسطین است / کشور خیالی ارزشی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، خالد مشعل در یک کنفرانس مطبوعاتی که به مناسبت ورود اعضای کاروان آسیایی شکست حصر غزه به دمشق برگزار شد، تاکید کرد : مقاومت تنها گزینه مردم فلسطین برای رهایی سرزمینشان از اشغال صهیونیستهاست.



خالد مشعل خواستار ادامه فعالیت کاروانهای انسانی تا شکسته شدن حصر نوار غزه شد.



وی خاطر نشان کرد : تنها گزینه در برابر ملت فلسطین برای بازپس گیری سرزمین و حقوقش، مقاومت است نه مذاکرات سازش.



مشعل گفت : آنچه برخی مواضع رسمی فلسطینی توصیف می کنند، بیانگر اراده ملت فلسطین نیست.



وی افزود : موضع حکومت اسلو و دوستان آن بیانگر اراده ملت فلسطین در داخل و خارج این سرزمین نیست، اکثر ملت فلسطین در داخل و خارج و اکثر گروههای آن ایمان دارند که رژیم اسرائیل نامشروع و گزینه آزادی ملت فلسطین، مقاومت و جهاد است.



مشعل خاطر نشان کرد : ملت فلسطین خواهان کشور خیالی و نمادین که از کشورهای جهان بخواهد آن را به رسمیت بشناسند، نیست، بلکه خواهان کشور واقعی در سرزمین اصلی خود بدون وجود هر گونه اشغالگری و همچنین حاکمیت خود بر تمام سرزمین فلسطین به پایتختی قدس است.



رئیس دفتر سیاسی حماس از شرکت کنندگان در کاروان آسیایی شکست حصر غزه خواست به این اقدامات تا زمان تحقق این هدف ادامه دهند.



وی گفت : ما از شما می خواهیم به این مسیر نه فقط برای شکست حصر غزه بلکه برای پایان اشغالگری صهیونیستی و پیگرد سران رژیم صهیونیستی و محاکمه آنها در تمام محافل بین المللی به خاطر جنایاتی که مرتکب شده اند، ادامه دهید.