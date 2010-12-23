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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

عملیات انتحاری در قندوز افغانستان 6 کشته و زخمی به جا گذاشت

عملیات انتحاری در قندوز افغانستان 6 کشته و زخمی به جا گذاشت

بر اثر انفجاری تروریستی در ولایت شمالی قندوز افغانستان یک نیروی پلیس کشته و 5 غیرنظامی زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بامداد امروز پنجشنبه یک عامل انتحاری بمب همراه خود را در نزدیکی یک ایست بازرسی در مرکز شهر قندوز منفجر ساخته و شماری را کشته و زخمی کرد.

به گفته مقامهای قندوز در این انفجار یک نیروی پلیس کشته و 5 نفر دیگر که همگی دکاندار بوده اند، زخمی شده اند. این دومین حمله تروریستی در قندوز طی یک هفته گذشته است.

پیشتر طالبان درباره افزایش شمار حملات تروریستی خود در شمال افغانستان هشدار داده بودند. این در حالی است که بیشترین تعداد این حملات طی سالهای گذشته در مناطق جنوبی و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی و انگلیسی رخ داده است.
 
گفتنی است پس از بازدید "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان از شمال افغانستان، جایی که نظامیان این کشور مستقر هستند، تعداد عملیاتهای تروریستی طالبان در این منطقه افزایش یافته است.
کد مطلب 1215944

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