20 درصد مدالهای ایران را ورزشکاران آذربایجان شرقی بدست آوردند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی شامگاه سه شنبه در مراسم استقبال از کاروان ورزشکاران آذربایجان شرقی در فرودگاه تبریز افزود: نتایج کاروان ورزش در بازی‌های پاراآسیایی گوانگ‌جو و کسب 14 مدال و 20 درصد کل مدالهای ایران خیره کننده و در خور شان و منزلت ورزش آذربایجان شرقی بود و از این رو از تمامی قهرمانان، مربیان، جامعه ورزش که در راه اعتلای نام ایران اسلامی سعی و کوشش کردند تشکر می کنم.

احمد علیرضا بیگی افزود: توجه دولت نهم و دهم در ورزش کشور و استان آذربایجان شرقی نمود واقعی خود را در گوانگ جو چین بر تمامی مردم ایران اسلامی و حتی جهانیان به اثبات رساند و کسب مقام چهارمی آسیا و پاراسیایی ایران اسلامی راه را برای رسیدن به جایگاهی شایسته تر و بالاتر ادر المپیک و پاراالمپیک لندن هموارتر کرد.

وی افزود: کاروان محرم و قهرمانان نامی آذربایجان شرقی با تلاش و کوشش و دعای خیر مردم ایران اسلامی به مدال‌های خوشرنگی رسیدند که همه مردم ایران و حتی مقام معظم رهبری را خوشحال و خوشنود و ایران را در غرق در شادی و غرور ملی کرد و برای آینده ورزش معلولان و جانبازان و نابینایان و کم بینایان حمایتهای بیشتری از سوی مسئولین شاهد خواهیم بود.

وی در ادامه درباره پاداش ورزشکاران معلول و جانباز و ورزشکاران قهرمان استان در بازی های آسیایی و پاراآسیایی گفت: در مراسمی که با حضور ورزشکاران و قهرمانان و مدال آوران اعزامی به رقابتهای گوانگ جو چین برگزار خواهد شد از این عزیزان و این قهرمانان به نحو شایسته و باشگوه تجلیل بعمل می آید.

گفتنی است، در این مراسم کاروان محرم آذربایجان شرقی متشکل از ورزشکاران، مربیان و داوران اعزامی به بازیهای پارآسیایی 2010 گوانگ جو به تبریز بازگشته و در فرودگاه این شهر مورد استقبال استاندار، مدیر کل تربیت بدنی و جمعی از مسئولان و علاقمندان ورزش قرار گرفتند.

کاروان ورزش آذربایجان شرقی با کسب 14 مدال طلا ، نقره و برنز در بازی‌های پارآسیایی 2010 گوانگ جو افتخار بزرگی برای استان و کشور کسب کرده است.

کاروان محرم آذربایجان شرقی با یک طلا و یک نقره مرضیه صدقی، یک مدال طلای هادی ساجدی نیا، یک مدال نقره جلال خاکزادیه، یک مدال مهدی اصغری، یک مدال طلا و دو مدال برنز سیامک صالح فرجزاده، مدال نقره جواد فولادى، یک مدال نقره کاظم رجبی، مدال نقره محمد ملک پور و سه مدال نقره امیرپورجبی، مسعود قلی زاده، اصغر روحی در فوتبال پنج نفره نابینایان به کار خود در رقابتها پایان داد.

سفیران ورزشی اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در رشته های دوومیدانی، والیبال نشسته، تنیس با ویلچر، تنیس روی میز و وزنه برداری معلولان و رشته های فوتبال پنج نفره و دوچرخه سواری نابینایان در این رقابتها به مصاف رقبای خود رفتند که حاصل آن 14 مدال برای کشور و برافراشته شدن و نواخته شدن سه بار پرچم و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران در چین شد.

در رشته دوومیدانی آقایان سیامک صالح فرجزاده، جلال خاکزادیه، محمد علی ملک پور، مهدی اصغری، در رشته دوومیدانی بانوان مرضیه صدقی و بهمن رضایی سرمربی تیم ملی، در رشته والیبال نشسته آقایان هادی ساجدی نیا، حاج علی کشفیا سرپرست تیم، ابراهیم فیروزی هیئت ژوری و مرتضی اکرمی داور، در رشته وزنه برداری کاظم رجبی و احمد دلجوان مربی تیم و در رشته تنیس محمد رضا یعقوبی و حسین ممی پور و رضا کوجواری سرمربی تیم تنیس با ویلچر و جواد فولادی در رشته تنیس روی میز، هفت ورزشکار نابینا و کم بینا در رشته فوتبال امیرپور رضوی، مقصود قلی زاده، اصغر روحی ورزشکار و سجاد حسین زاده مربی تیم، در رشته دوچرخه سواری بهزاد زاد علی اصغر و یوسف خلیلی (پیش ران) برای استان به میدان رفتند.