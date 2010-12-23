دانشگاه تبریز تنها دانشگاه ایرانی عضو اتحادیه جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر سیدمحمدتقی علوی در دیدار شهردار و اعضای شوای اسلامی شهر با اعضای شورای دانشگاه تبریز با اشاره به تاریخچه تاسیس این دانشگاه گفت: دانشگاه تبریز به عنوان دومین دانشگاه کشور با دو رشته تاسیس و هم اکنون در بیش از 80 رشته دکتری و 115 رشته کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته و دارای13 دانشکده، 2 آموزشکده ، 7 پژهشکده و مرکز تحقیقات و 6 قطب می باشد.

وی مهمترین وظیفه دانشگاه را توسعه منابع انسانی عنوان کرد و گفت: تربیت نیروی انسانی در این دانشگاه در بسترآرام صورت گرفته و هم اکنون از زمینه مساعدی برای توسعه و پیشرفت برخوردار است.

علوی وجود 600 نفر عضو هیئت علمی، 100 نفر بورسیه مقطع دکتری، آزمایشگاه های مجهز علمی از جمله توانمندیهای دانشگاه تبریز عنوان کرد و گفت: حضور 18 هزار دانشجو که بخشی از آنان در خوابگاههای دانشجویی ساکن هستند، وسعت اراضی و گوناگونی فعالیتها دانشگاه تبریز را به یک شهر کوچک تبدیل کرده که واجد امکانات مختلفی می باشد.

وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز برای توسعه کشور و بخصوص استان و شهر تبریز برنامههای خوبی دارد گفت: دانشگاهیان تبریز با شهرداری و شورای شهر تبریز می تواند در زمینههای مختلفی از جمله ایجاد شهر الکترونیک، برگزاری سمینار و کنفرانس، تشکیل کمیسیون مشترک دائمی و کارشناسی موضوعات مورد علاقه طرفین برای ارایه خدمات بهتر، تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی همکاری های مناسبی داشته باشد.

علوی همکاری های عمرانی، کنترل ترافیک شهری، شهرسازی و عمران شهری، استفاده از انرژی سبز، دولت الکترنیک و شهروند الکترونیک، مشاوره بر فرهنگ عمومی و چیدمان معماری شهری از دیگر زمینههای همکاری میان شهرداری و دانشگاه تبریز ذکر کرد و گفت: دانشگاه تبریز در سالهای گذشته با توسعه فضای سبز اهتمام ویژه ای به این بخش داشته ، به طوریکه تنها در سالیان اخیر تعداد نهالهای این دانشگاه از 13 هزار اصله نهال به بیش از 60 هزار اصله نهال رسیده است.

وی با بیان اینکه با وجود همکاریهای دو جانبه میتوانیم برای ارایه خدمات بهتر به شهروندان و توسعه همه جانبه سطح شهر در عرصههای مختلف اقدام نماییم،گفت: با توجه به علاقمندی طرفین و پتانسیلهای موجود در دانشگاه تبریز انتظارمی رود بتوانیم حرکتهای خوبی را در این راستا به انجام برسانیم.

شهرداری آماده جنگلکاری 50 هکتار از اراضی دانشگاه تبریز است

شهردار تبریز نیز در این نشست نیز در سخنانی از حضور در جمع دانشگاهیان دانشگاه تبریز ابراز خرسندی کرد و گفت: 70 درصد مدیران شهرداری، فارغالتحصیل دانشگاه تبریز هستند و این از افتخارات این مجموعه است.

علیرضا نوین با بیان اینکه مدیریت شهری و شاخصهای توسعه شهری از دانشگاه به دست می آید، خاطرنشان کرد: مطالعات جامعه دانشگاهی علمی و به نوعی انجام می شود که می توان با سازماندهی و همکاری دوجانبه می توانیم در راستای مدیریت خدمات شهری گامهای موثری برداریم.

شهردار تبریز با اشاره به اینکه مدیریت خدمات شهری فقط محدود به ارایه خدمات نیست گفت: از دهه 70 به بعد شهرداری به علوم تخصصی همچون شهرسازی، زیست محیطی، فرهنگی و خدمات برتر که در جامعه مطرح هستند نیاز پیدا کرده است و باید به این مهم توجه خاصی شود.

علیرضا نوین فقدان نیروی انسانی متخصص در حوزه مدیریت شهری را از مشکلات شهرداری ها عنوان کرد و گفت: با جذب نیروهای متخصص در حوزههای موردنیاز می توان مدیریت شهری را به صورت علمی پیش برد اما متاسفانه به مشکل استخدام نمیتوان نیروی انسانی متخصص در سطح جامعه را جذب کرد.

وی آمادگی همکاری شهرداری را برای هرگونه همکاری با دانشگاه تبریز اعلام کرد و گفت:در زمینههای مختلفی دانشگاه تبریز پتانسیل کمک به شهرداری را دارد که با همکاری و تعامل همه جانبه می توانیم در این راستا حرکت های خوبی انجام دهیم.

شهردار تبریز با اشاره به نبود مرکز همایشهای بین المللی در شهر تبریز گفت: شهرداری تبریز آماده همکاری برای احداث این مرکز با دانشگاه تبریز می باشد.

نوین با اشاره ه اهمیت توسعه فضای سبز شهر تبریز و نقش آن در کاهش آلودگی هوا گفت: شهرداری تبریز در این زمینه آمادگی دارد تا در فصل کاشت در 50 هکتار از اراضی دانشگاه تبریز اقدام به کاشت نهال نماید.

شهردار تبریز، در خاتمه سخنان خود با تاکید بر ارتقای ارتباط صنعت با دانشگاه تصریح کرد: دانشگاهیان میتوانند با طرح ایده های نو و علمی بخش های مختلف از جمله مدیریت شهی را در ارایه خدمات بهتر یاری دهند.

بهروز خاماچی عضو شورای اسلامی تبریز نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به ضرورت همکاری میان سایر دستگاهها و نهادها به شهرداری گفت: از جمله این نهادها دانشگاه تبریز می باشد که می تواند شهرداری را به خوبی در این راستا همراهی نماید.

وی با یادآوری تاریخ گذشته تبریز گفت: این شهر باید به عظمت درخشان خود برگردد هرچند که با حمایت مدیران شهی کارهای خیلی خوبی به سرانجام رسیده است.

خاماچی با تاکید بر ایفای نقش سایر بخش ها به ویژه جامعه دانشگاهی برای کمک به ارتقای شهر تبریز ، گفت: در سایه همکاری با یکدیگر است که می توان کارهای بزرگی را به انجام رساند.

دکتر اصغر عابدزاده دیگر عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این نشست دانشگاه را محل رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته و پرداختن به توسعه منابع انسانی خواند و گفت: دانشگاه محل تولید علم است و اگر کشور اکنون صاحب تکنولوژی است در نتیجه به دست آمدن دانشگاهها بوده است..

وی از دانشگاه تبریز به عنوان یکی از دانشگاه های مطرح کشور یاد کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهایی که در حوزه های مختلف در این دانشگاه وجود دارد می توان از آن برای توسعه همه جانبه شهر استفاده کرد.

دکتر عابدزاده با بیان اینکه شهرداری تبریز به دنبال استفاده از تجربیات و توانمندیهای اساتید این دانشگاه می باشد، گفت: در این زمینه باید با سیاستگذاری درست، برنامه ریزی از توان علمی اساتید دانشگاه بهره بگیریم.

وی در خاتمه سخنان خود با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی درست برای تحقق اهداف شهری یدآور شد: کشور متعلق به همه ماست و همه جانبه باید برای توسعه آن همکاری کنیم.

در این نشست همچنین روسای دانشکدههای علوم تربیتی و روانشناسی، کشاوزی و مکانیک، رییس آموزشکده کشاورزی اهر، مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیر فنی، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر امور اداریه ارایه نکته نظرات خود پرداختند.

در این نشست که در محل تالار علامه جعفری دانشگاه تبریز برگزار شد همچنین، علی باغبان قائم مقام شهردار و محمد عزتی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز نیز حضور داشتند.