پیام شهدا استمرار راه سرخ شهیدان کربلاست

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سردار علی فضلی شامگاه چهارشنبه در یادواره 370 شهید شهرستان بناب با اشاره به رشادت های ملت ایران در طول هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس ملت ایران الگو گرفتن از حماسه همیشه جاوید عاشورا بود که این ملت در حماسه جاویدان کارنامه درخشانی را در تاریخ ثبت کرده اند .

وی در ادامه تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس مردم شهرستان بناب با تمام وجود در میدان رزم حاضر شدند و نقش علمای این شهرستان و طلاب عزیز نقش تأثیر گذاری در دفاع مقدس بود و فرزندان شهرستان بناب نماد اخلاص و تقوا در لشکر عاشورا و سایر یگان ها رزمی در دفاع مقدس بوده اند .

سردار فضلی تقدیم 370 شهید را بیانگر عشق و ارادت مردم بناب به اسلام و قرآن دانست و تأکید کرد: زنان و مردان شهرستان بناب در دفاع مقدس عاشقانه و عاشورایی جنگیدند .

وی افزود: نیروهای مخلص آذربایجانی در دفاع مقدس نقش اساسی داشته اند و لشگر عاشورا در دفاع مقدس نماد اقتدار و غیرت بوده است و جوانان آذربایجانی با شور حسینی و عشق عاشورایی در برابر دشمنان ایستادند و حماسه های بزرگ آفریدند، دفاع مقدس شاهد ایثار جوانان آذربایجانی در دفاع از اسلام و قرآن بوده است .

جانشین سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: ملت ایران هیچگاه ایثار این مردان را در جبهه های جنگ فراموش نخواهند کرد.

پیروزی ملت ایران در نبرد با صدامیان سرمشق تمام ملت های دنیاست

همچنین حجت السلام شیخ مصطفی باقری بنابی امام جمعه شهرستان بناب در این مراسم خاطر نشان کرد: حضرت امام حسین(ع) پیروز نبرد با یزیدیان است، عزت و عظمت بسیجیان دلاور برای همیشه ماندگار بوده و امروز پیروزی ملت ایران در نبر با صدامیان الگو و سرمشق ارزشی برای تمام ملت های دنیا شده است .

وی با بیان اینکه پیروزی در منطق قرآن این است که راه سعادت و رستگاری همیشه جاویدان است، اظهار داشت: در قرآن و آیات الهی بارها بیان شده که جبهه اهل حق همیشه پیروز است و خداوند قول نصرت و یاری را برای اهل حق و مومنان داده اند .

وی در ادامه تصریح کرد: امام حسین(ع) فدایی قرآن و نماز است، سید الشهداء به کربلا آمد، از جان خود و عزیزانش گذشت تا دین خدا احیا شود و امروز در جهان ماندگار و جاودانگی قرآن به برکت خون پاک امام حسین (ع) است .

حجت السلامبنابی در ادامه با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی ایران با عراق شیاطین عالم از صدام حمایت می کردند افزود: نصرت خدا باعث شد تا رزمندگان اسلام پیروز نبرد با استکبار باشند .

امام جمعه بناب در بخش دیگری از سخنانش گفت: مومنان و بسیجیان دلاور همیشه پیروزند و تا عالم هست ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام در دفاع مقدس همانند خورشید، روشنی بخش قلوب مومنان خواهد بود .

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها افزود: جهاد اقتصادی ملت ایران باعث رونق، رشد و تعالی کشور خواهد شد و جهاد اقتصادی جهاد مقدسی برای ماندگاری، حفظ عزت و عظمت کشور است.

دومین یادواره 370 شهید شهرستان بناب شامگاه چهارشنبه با حضور سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین، حجت السلام و المسلمین شیخ مصطفی باقری بنابی امام جمعه شهرستان بناب و مردم و مسئولان منطقه در مصلای شهرستان بناب برگزار شد.