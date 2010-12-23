از معارفه تا اولین سفر صالحی/ سفر یک روزه امیر قطر / قطع رابطه با انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود صبح روز شنبه 27 آذر مراسم تودیع منوچهر متکی ومعارفه علی اکبرصالحی در ساختمان شماره یک وزارت امور خارجه برگزار شود و طبق اعلام قبلی مقرر شده بود متکی در این مراسم شرکت کند اما زمانی که معاون اول رئیس جمهور به همراه صالحی و برقعی وارد مراسم شدند مشخص شد متکی نسبت به نحوه تغییرش معترض است و غیبت او در مراسم خود نخستین واکنش وی به برکناری غیرمنتظره اش به شمار رفت.

ادعای رحیمی و تکذیب متکی

با این حال رحیمی در صدد برآمد در این مراسم غیبت متکی را توجیه کند و حتی مدعی شد رئیس جمهور با او صحبت کرده و قرار است در سمت دیگری به کار گرفته شود و علاوه بر این رحیمی اخبار منتشر شده مبنی بر بی اطلاعی متکی از برکناری اش در شرایط سفر را رد کرد و گفت: هیچ مسئولی به این وضع از مسئولیت خداحافظی نمی کند.

در همین نشست صالحی نخستین اظهار نظرش را بعد از انتصاب به عنوان سرپرست وزارت خارجه پیرامون اولویت های سیاست خارجی مطرح و تاکید کرد توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و اسلامی به خصوص عربستان و ترکیه در اولویت قرار دارد.

با این حال منوچهر متکی یک روز بعد از اظهارات رحیمی در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهارات او را رد کرد و گفت:هرگز در جریان تعیین فردی به فاصله 24 ساعت بعد از عزیمت به ماموریت و مضحک تر از آن تعیین روز تودیع و معارفه قرار نگرفته است.

ماجرای نحوه برکناری متکی در هفته ای که گذشت همچنان جز موضوعات اصلی جامعه خبری بود و ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور هم در این باره اظهار نظر کرد که متکی برای کناره گیری از وزارت خارجه اعلام آمادگی داشته است.

آلمان نخستین تبریک را به صالحی گفت

در این هفته موج تبریک ها به علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه با نخستین تبریک از جانب وزیر امور خارجه آلمان کلید خورد و در ادامه بسیاری از وزرا و مقامات کشورها به صالحی به خاطر انتصابش به سرپرستی وزارت خارجه تبریک گفتند.

تصویب قطع رابطه با انگلیس

عصر روز یکشنبه جلسه ای درکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزارشد که در نتیجه آن طرحی به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس روابط ایران و انگلیس به طور کامل قطع می شود.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: دراین جلسه بحث کاهش روابط با انگلیس که ازگذشته طرح آن ارائه شده بود موردبررسی قرار گرفت و درنهایت بعد از ساعتها بحث و بررسی و نیز ارائه توضیحات مسئولان اجرایی برای تصویب طرح رای گیری به عمل آمد که نمایندگان به قطع کامل روابط رای دادند.

سفر امیر قطر

امیر قطر روز دوشنبه وارد تهران شد و بلافاصله به دیدار احمدی نژاد رفت و بعد از پایان دیدارش بدرقه شد و بعد از اینکه از سوی رهبر معظم انقلاب به حضور پذیرفته شد تهران را به مقصد کشورش ترک کرد.

دکتر محمود احمدی نژاد و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر در دیدار با یکدیگر در محل نهاد ریاست جمهوری ضرورت وحدت و همدلی کشورهای اسلامی را در مقابل فتنه انگیزی و اختلاف افکنی دشمنان مورد تاکید قرار دادند.

رهبر معظم انقلاب در دیدار امیر قطر بر دو نکته مهم تاکید کردند نکته نخست دادگاه رفیق حریری بود که ایشان در این باره فرمودند: دادگاه ترور رفیق حریری، دادگاهی فرمایشی است و هر حکمی بدهد مردود است.

ایشان همچنین با اشاره به اهمیت امنیت درمنطقه بویژه منطقه خلیج فارس تأکید کردند: امنیت در منطقه خلیج فارس تبعیض پذیر نیست زیرا اگر منطقه امن باشد، همه کشورهای منطقه از آن سود خواهند برد ولی اگر امنیت منطقه خدشه دار شود، همه کشور های این منطقه نیز نا امن و متضرر خواهند شد.

تاکید بر لزوم پاسخگویی به انگلیس

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه مجلس نیز در پاسخ به تذکری مبنی بر تاخیر در بررسی طرح قطع رابطه با انگلیس در مجلس گفت: با توجه به مواضع دولت انگلیس نسبت به ایران در ادوار گذشته به خصوص یک سال اخیر این مواضع نیازمند پاسخ جدی از سوی مجلس است و مصوبه کمیسیون امنیت ملی طبق روال در دستور قرار می گیرد.

درخواست احمدی نژاد از زرداری

بعد از عملیات تروریستی در روز تاسوعا در چابهار رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز 30 آذر در تماس با آصف علی زرداری از رئیس‌جمهوری پاکستان خواست دستگاه امنیتی این کشور را مامور کند تا تروریست‌های شناخته شده را هر چه سریع‌تر دستگیر و تحویل جمهوری اسلامی ایران دهند.

سفر احمدی نژاد به ترکیه

عصر روز چهارشنبه اول دی ماه 1389 دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس اکو عازم استانبول ترکیه شد.

صبح پنجشنبه رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر ترکیه در دیداری یک ساعته مهم‌ترین مسایل مربوط به روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.