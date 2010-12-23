دایی تا پایان لیگ با ما خواهد بود/ باید از شعار بگذریم و به شعور برسیم

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی، سرپرست باشگاه پرسپولیس چهارشنبه شب در جمع بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه گفت: هفته سختی به ما گذشت و این فرصت فراهم شد تا ببینیم آیا در سختیها هم کنار یکدیگر هستیم، هر چند شرایط به گونهای رقم خورد تا هجمههای زیادی علیه پرسپولیس شکل بگیرد.
وی که در جمع بازیکنان پرسپولیس در اردوی پیش از دیدار با سایپای البرز صحبت می کرد، افزود: ما میخواهیم این قطار را حرکت بدهیم و هدایت این قطار نیز بر عهده علی دایی است. بنابراین بازیکنان باید ببینند میتوانند در این مجموعه باشند یا نه. ما باورمان به توانایی بازیکنان پرسپولیس چیز دیگری است. فوتبال برد و باخت دارد و ما بار اولی نیست که باختیم اما زمانی که تواناییهای خودمان را نشان نمیدهیم و به گونهای که در شان پرسپولیس نیست میبازیم، ناراحت میشویم.
سرپرست باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: ما در پرسپولیس به دنبال بازیکن ستاره نبوده و نیستیم بلکه میخواهیم تیممان ستاره باشد. مطمئنم اگر مسئولیتهایمان را آنطور که باید انجام دهیم، تیمی جلودارمان نخواهد بود. بازیکنانی که در پرسپولیس توپ میزنند باید ترس از نبردن در وجودشان باشد، نه ترس از باخت. این ترس از باختن است که ما را زمین میزند.
حبیب کاشانی با طرح این پرسش که "باید ببینیم این همه نوسان از چه چیزی ناشی میشود؟"، گفت: علی دایی برای ادامه این مسیر به 11 مرد مبارز نیاز دارد و حالا زمانی است که باید از شعار بگذریم و به شعور برسیم. علی دایی به خاطر ما دوباره وارد معرکه شده است و باید همت کنیم تا با آبروی او بازی نشود.
وی با تاکید براینکه همیشه از کادر فنی خود با تمام وجود حمایت کرده است، افزود: روزی در زمان افشین قطبی به بازیکنان گفتم؛ هفت بازی به پایان لیگ مانده، اگر در هر بازی 12 گل بخوریم مجموعا میشود 84 گل اما قطعا قطبی سرمربی ما خواهد ماند و کسی نمیتواند در ذهن خود فکر دیگری داشته باشد. حالا هم میگویم ما تا پایان این راه با علی دایی خواهیم رفت و به کسانی نیاز داریم که همه وجودشان را خرج این تیم کنند.
کاشانی در خاتمه تصریح کرد: با اشاره به اینکه سیاست ما در پرسپولیس سیاست حذفی نیست. کسانی که امشب در جمع ما نیستند، نیز با ما خواهند بود اما مسئله این است که کادر فنی میخواهد فقط و فقط بهترینها را انتخاب کند و دیگر جای هیچ تعارفی وجود ندارد.
در نخستین دیدار از هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 14:15 امروز پنجشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران به مصاف سایپای البرز میرود.
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