کره جنوبی رزمایش نظامی دیگری را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رزمایش نظامی کره جنوبی برای نشان دادن میزان توانایی و قدرت ارتش این کشور در برابر تهاجمات خارجی، در نزدیکی مرز کره شمالی آغاز شد.

این رزمایش که در آن بخشی از ناوگان زرهی و جنگنده های کره جنوبی شرکت دارند، دومین رزمایش نظامی این کشور طی هفته گذشته به شمار می رود. این اقدام سئول یک ماه پس از حملات موشکی کره شمالی به یک جزیره مرزی صورت می گیرد.

این رزمایش بدون توجه به هشدارهای پیونگ یانگ و با حمایت واشنگتن برگزار می شود. کره شمالی پس از اجرای نخستین رزمایش نظامی سئول در هفته گذشته، هشدار داد که ادامه اینگونه اقدامات سبب درگرفتن جنگی خونین در منطقه خواهد شد.

یک مقام نظامی کره جنوبی از رزمایش اخیر به عنوان بزرگترین رزمایش نظامی این کشور در سال جاری نام برده و از مشارکت تمام یگانهای ارتش در آن خبر داده است. ارتش این کشور همچنین از دانشجویان و دیگر اقشار مردم دعوت کرده که به تماشای این رزمایش بیایند.

گفتنی است اجرای رزمایش نظامی در زمان اوج تنشهای سیاسی بین دو کره مخالفتهایی را نیز در کره جنوبی به دنبال داشت و سبب برگزاری تظاهرات دانشجویان در سئول شد.