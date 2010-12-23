2 زمین لرزه مناطق زلزله زده کرمان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تعداد پس لرزه های زمین لرزه 6.5 ریشتری ریگان به بیش از 60 زمین لرزه رسید.

ساعاتی پیش سه زمین لرزه مناطق مختلف کرمان را تکان داد و این بار دو زمین لرزه به شدت 3.8 و 3.4 ریشتر ریگان را لرزاند.

همچنین دقایقی پیش زمین لرزه ای به شدت 3 ریشتر ارزوئیه در غرب کرمان را تکان داد.

کارشناسان زمین شناسی کرمان از فعال شدن گسلهای کرمان خبر می دهند.زمین لرزه های اخیر کرمان خسارتی در برنداشته است اما با توجه به ترک خوردگی بسیاری از ساختمانهای مسکونی در شهرستانهای فهرج، ریگان، رودبار، قلعه گنج و عنبرآباد بروز زمین لرزه ای با شدت کمتر از زلزله ریگان می تواند بسیار خطرناک باشد.

بازسازی و مقاوم سازی این واحدهای مسکونی باید در اولویت اول طرحهای عمرانی و ساخت و ساز کرمان قرار گیرد.

هم اکنون یک اکیپ تخصصی ازکارشناسان سازمان زمین شناسی کشور و موسسه ژئو فیزیک درحال بررسی گسلهای کرمان هستند.