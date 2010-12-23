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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

در آینده نزدیک/

ساخت مسکن مهر در بافتهای فرسوده اجرا می شود

ساخت مسکن مهر در بافتهای فرسوده اجرا می شود

معاون وزیر مسکن و شهرسازی از ایجاد سامانه اطلاعاتی سازندگان و پیمانکاران در محدوده بافتهای فرسوده خبر داد و گفت: ساخت مسکن مهر در آینده نزدیک به سمت بافتهای فرسوده سوق دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی با بیان اینکه ساخت مسکن مهر در آینده نزدیک به نوسازی بافتهای فرسوده گرایش پیدا خواهد کرد، گفت: دولت قصد دارد با در اختیار گذاشتن تسهیلات و فراهم کردن بسترهای لازم، ساخت مسکن مهر را در آینده نزدیک به سمت محدوده بافتهای فرسوده سوق دهد.

معاون وزیر مسکن و شهر سازی پرداخت ودیعه اجاره مسکن اقدامی بزرگ در روند نوسازی بافتهای فرسوده دانست و گفت: مردم زمین خود را بصورت آورده در اختیار سازندگان قرار می دهند و در پایان نسبت به سهم خود منتفع می شوند و در مدت دوسالی که سازنده مشغول ساخت و ساز است ساکنان واحد مسکونی تخریب شده با استفاده از ودیعه اسکان موقت در محل دیگری اسکان می یابند.

صادقی گفت: با همکاری قوای سه گانه کشور، مردم و رسانه ها، فضای مطلوبی برای نوسازی بافتهای فرسوده کشور ایجاد شده است.

وی افزود: با حمایت دولت و به ویژه وزیر مسکن و شهر سازی در کنار تلاش مدیران ستادی و مدیران عامل شرکتهای عمران و مسکن سازان شاهد رشد احیاء بافتهای فرسوده و ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی در کشور هستیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه احیاء و نوسازی بافتهای فروده باید با همکاری مردم صورت گیرد، گفت: سرمایه اصلی در احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده مردم هستند و باید بسترهای لازم فراهم آید.

کد مطلب 1215957

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