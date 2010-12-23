4 هدف مهم کاروان همبستگی با غزه / حامیان فلسطین در انتظار موافقت مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، "فیروز میس بولا" رئیس کاروان آسیایی غزه روز گذشته در دمشق گفت : شرکت کنندگان امیدوار هستند برای دیدار با نخبگانی از رهبران و مجاهدانی که فداکاری کردند و بسیاری از عزیزان و فرزندانشان را از دست دادند، وارد فلسطین شوند.



وی و اعضای این کاروان پس از دیدار با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و دیگران رهبران گروههای مقاومت، آزادی فلسطین، پایان محاصره غزه، تقویت تحریم رژیم نژادپرست اسرائیل و ایستادگی در برابر امپریالیسم آمریکایی صهیونیستی را چهارهدف کاروان آزادی اعلام کرد.



از سوی دیگر یک منبع فلسطینی گفت : کاروان آسیایی که شامل شماری از شخصیتهای پارلمانی ایران و گروهی از پاکستان، هند، اندونزی است منتظر موافقت مقامات مصر است تا دمشق را به سوی گذرگاه رفح ترک کنند.



کاروان کمکها روز گذشته از دمشق با حمایت کمیته مردمی عربی سوری با حدود هشتاد تن مواد غذایی و پزشکی برای کمک به ملت فلسطین در غزه که تحت محاصره است، حرکت کرد.



به گفته یک منبع اطلاع رسانی در سوریه، این کاروان از طریق مرکز مرزی "نصیب" به اردن خواهد رفت به طوری که هیئت خیریه اردنی الهاشمیه به نوبه خود مسئولیت انتقال این کمکها را به غزه محاصره شده بر عهده دارد.