مبارک از پاپ شنوده خواست لحن دینی خود درباره مسائل روز مصر را کم کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، براساس اظهارات منفی در کلیسای ارتدکس قبطی مصر که خواست نامش فاش نشود، حسنی مبارک رئیس جمهور مصر علاوه بر پاپ شنوده سوم از شیخ الازهر و وزیر اوقاف و امور دینی مصر نیز درخواستهای مشابهی داشته است.

این منبع اظهار داشت که در دیدار میان پاپ و مبارک، پاپ شنوده از رئیس جمهور مصر خواستار عفو 42 نفری شده که در رابطه با پرونده عمرانیه دستگیر شده اند تا جشن کریسمس آنها که قرار است روز 7 ژانویه برگزار شود تباه نشود.

چندی پیش جامعه قبطی مصر در محله عمرانیه با نیروهای امنیتی مصر درگیر شدند که در نتیجه آن چندین نفر دستگیر و دونفر جان خود را از دست دادند.

پاپ شنوده سوم رهبر کلیسای ارتدکس قبطی مصر برای اولین بار پس از درگیری های عمرانیه که اواخر نوامبر رخ داد با حسنی مبارک دیدار کرد.

در این دیدار علاوه بر پرونده عمرانیه جایگاه حقوقی قانونی غیر مسلمانان که قرار است در جلسه آینده پارلمان مصر مورد بررسی قرار گیرد به بخشی از گفتگوها تبدیل شد.

