واقعه 5 آذر سال 57 گرگان فیلم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مجموعه تلویزیونی حماسهمردم استان گلستان در سال 57 بویژه پنج آذر، از سوی "موسسه چاپارفیلم سیما" ساخته میشود.
مدیرعامل این موسسه صبح پنجشنبه در این نشست این موسسه گفت: این پروژه در کارگروه فرهنگ و هنر سومین سفر ریاست محترم جمهوری به استان تصویب شده و با همکاری صدا و سیمای مرکز گلستان و با حمایت استانداری گلستان اجرا خواهد شد.
سیدمهدی عابدینی، افزود: به تصویر کشیدن داستان جانفشانیها و حماسههای مردم استان گلستان در پیش از پیروزی انقلاب، که منجر به پیدایش فجر انقلاب اسلامی در این خطه شده، موضوعی است که تاکنون کمتر به آن پرداخت شده و شایسته است این موضوع به شکلی هنری و در قالب داستانی جذاب، ساخته و به مردم ارایه شود.
مدرس دانشگاه در ادامه، ضمن بیان ضرورت پرداختن به این گونه موضوعات در قالب هنر هفتم، گفت: بیاطلاعی نسل جوان کشور از این حوادث، صدمات جبران ناپذیری به صلابت فرهنگی جامعه وارد میآورد و ضمن انقطاع فرهنگی و تاریخی، سبب بیهویتی نسل کنونی میشود و با ثبت این حماسهها، نسل کنونی به ارزش والای انقلاب اسلامی پی برده و متوجه این خواهند شد که خونهای زیادی برای پیریزی نهال انقلاب اسلامی ریخته شده و در سایه ماندن این حوادث و فراموش کردن احتمالی آن، لطمات جبران ناپذیری خواهد داشت.
عابدینی با بیان اینکه در آینده، جزئیات بیشتری از عوامل و روند کار به اطلاع خواهد رسید، یکی از سیاستهای راهبردی موسسه چاپارفیلم سیما را ثبت هنری حماسههای تاریخی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مردم استان دانست و گفت: مجری ساخت سریال تلویزیونی حماسه مردم در سال 57 موسسه چاپار فیلم سیما است که در 26 قسمت 30 دقیقهای ساخته خواهد شد.
محمد درویشی، مدیرتولید موسسه فوق نیز گفت: در ساخت این مجموعه، از یکی از بهترین کارگردانان مجموعههای تلویزیونی و فیلمهای سینمایی کشور استفاده خواهد شد و یکی از ویژگیهای این مجموعه، استفاده از بازیگران مشهوری است که متولد استان گلستان هستند. هنرمندانی که هماکنون در هنر سینما در سطح کشور خوش درخشیدهاند.
یوسف قوجق که نگارش فیلمنامهی این مجموعه تلویزیونی را بر عهده دارد، گفت: یکی از دشواریهای نگارش این گونه فیلمنامهها، گستردگی، حساس بودن و پیچیدگی موضوع است و همین امر، باعث شده تا کمتر به این موضوع پرداخته شود، پنجم آذر نیز از جملهی این حوادث است.
عضو انجمن قلم ایران همچنین گفت: چارچوب و فرم روایت داستانی این مجموعه، به گونهای نگاشته شده که بتواند علاوه بر نشان دادن لحظات پرهیجان آن حماسه، با داشتن تعلیقهای داستانی، حداکثر انتظارات مخاطبین استان را برآورده کند.
نایب رئیس انجمن نویسندگان و مولفان استان گلستان در ادامه، به چگونگی نگارش فیلمنامه نیز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: پیش از نگارش، در حد مقدورات، پژوهش کتابخانهای و میدانی انجام گرفته و هم اکنون نیز به منظور اتقان و استحکام جزئیات وقایع، جمعآوری خاطرات مردم از حوادث آن ایام، ادامه دارد و مردم میتوانند خاطرات خود را از آن وقایع و بویژه حماسه پنج آذر، به نشانی صداوسیمای مرکز گلستان ارسال کنند.
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