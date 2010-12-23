تظاهرات دانشجویان معترض در رم با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تظاهرات علیه طرح جنجالی دولت "سیلویو برلوسکنی" برای اصلاح ساختار آموزش عالی ایتالیا در جنوب این کشور به خشونت کشیده شد.

در ادامه اعتراضات دانشجویی به این طرح، تنها در شهر رم حدود 20 هزار نفر از دانشجویان معترض به خیابانها آمده و خواستار لغو آن شدند. در همین حال پلیس برای کنترل تظاهرات در پایتخت دست به خشونت زده و دست کم 200 تظاهرات کننده را دستگیر کرد.

در شهر پالرمو در جزیره جنوبی سیسیل نیز تظاهرات دانشجویان خشمگین به درگیری آنها با پلیس انجامید. همچنین شهرهای مایلند و کاگلیاری شاهد راهپیمایی اعتراضی هزاران تن از دانشجویان در مخالفت با تصمیم دولت بودند.

شمار زیادی از دانشجویان نیز با تجمع در بخش شرقی رم خواستار دیدار با "جیورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهوری ایتالیا شدند. آنها در نامه ای خطاب به ناپولیتانو از وی خواستند قانون اصلاح ساختار آموزش عالی را امضا نکند.

طرح اصلاحی دولت شامل ادغام مراکز کوچک آموزش عالی، کاهش اختیارات مقامهای دانشگاهی و نیز تعدیل کارشناسان خارجی از هیئتهای علمی دانشگاهها می شود.