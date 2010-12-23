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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

یک باند اختلاس در زاهدان متلاشی شد

یک باند اختلاس در زاهدان متلاشی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون دادستان زاهدان گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) چند نفر از مسئولان یکی از دستگاههای دولتی زاهدان به اتهام اختلاس دستگیر شدند.

محمد رضا نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: اعضای این باند شش مرد و یک زن هستند که پس از صدور حکم بازداشت موقت برای ادامه تحقیقات روانه زندان شدند.

وی گفت: دستگیر شدگان متهم به اختلاس و ارتشا با ارقام بسیار بالا و نجومی هستند.

نعیمی افزود: از پیمانکارانی که به نوعی با این سازمان در ارتباط بودند خواسته می شود چنانچه اطلاعاتی راجع به حیف و میل بیت المال و یا دریافت وجوه توسط این کارمندان از پیمانکاران دارند به اداره اطلاعات اعلام کنند تا ضمن برخورداری از رافت اسلامی و معافیت های قانونی شرایط وصول مطالبات آنان فراهم شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: به مدیران استانی و ذیحسابان دستگاههای مختلف اجرایی نیز توصیه می شود با اجرای صحیح قانون و پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، از اقدامهای فراقانونی اجتناب کنند.

وی بیان داشت: دستگاههای مختلف نظارتی از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، اداره کل اطلاعات و سازمان های مربوطه بر کلیه اقدامها و فعالیتهای ادارات و نهادها نظارت دارند و با متخلفان به شدت برخورد می کنند.

بازپرس ویژه جرایم اقتصادی دادسرای عمومی زاهدان افزود: از مدیرانی که در چارچوب قانونی حرکت می کنند حمایتهای قانونی لازم انجام می شود.

نعیمی اظهار داشت: دستگاه قضایی از سال 86 برخورد قانونی و قضایی با مفاسد اقتصادی را به طور جدی شروع کرده و تاکنون پرونده های زیادی را رسیدگی کرده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: در چند سال اخیر به پرونده شهرداری های زابل و زاهدان، اختلاس در بانک ملت پیشین، بانک ملی زاهدان، بانک صادرات، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و شرکت نفت سراوان در دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان رسیدگی و برای صدور رای نهایی به دادگاه ارسال شده است.

بازپرس ویژه جرایم اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان افزود: دستگاه قضایی با متخلفان در هر پست و مقامی که باشند طبق قانون برخورد می کند.
 

کد مطلب 1215965

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