سهام عدالت به کارگران فصلی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی با اشاره به اجرای 200 طرح و برنامه جدید در وزارت کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: این تعداد طرح و برنامه در راستای پایداری و حفظ واحد های تولیدی، صیانت از نیروی کار و تحقق اهداف مدنظر وزارت کار و امور اجتماعی اجرا شده است.

وی با بیان اینکه قانون کار حول محور سه جانبه گرایی استوار است، خاطرنشان کرد: کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت در این زمینه سه بازوی استوار هستند که باید در کنار یکدیگر مشکلات موجود بر سر راه تولید و اشتغال کشور را رفع کنند.

دو میلیون و 200 هزار کارگر تحت پوشش بیمه بیکاری

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به تعداد کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری در کشور عنوان کرد: در حال حاضر بیش از دو میلیون و 200 هزار نفر از کارگران موجود در کشور تحت پوشش بیمه بیکاری هستند.

نظری جلالی بیان داشت: این در حالیست که تعداد بیمه شده های کارگری در چند سال اخیر بیش از دو برابر دوره های قبل رشد داشته است.

ارائه لایحه سازماندهی کارگران ساختمانی به مجلس

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر بیش از 1.5 میلیون نفر از کارگران ساختمانی کشور را سازماندهی کرده ایم، یادآور شد: لایحه سازماندهی کارگران ساختمانی موجود در کشور را برای تصویب به مجلس ارائه کرده ایم.

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: این در حالی است که این کار برای اولین بار در کشور است که رخ می دهد.

نظری جلالی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های در دستور کار وزارت کار و امور اجتماعی اعطای سهام عدالت به کارگران ساختمانی است، عنوان کرد: مقدمات مورد نیاز در این زمینه طراحی و پیش بینی شده است.

اعطای سهام عدالت به کارگران فصلی در کشور

وی از اعطای سهام عدالت به کارگران فصلی در کشور خبر داد و بیان داشت: این نوید را به کارگران فصلی نیز می دهیم که در آینده نزدیک این طرح به مرحله اجرا در خواهد آمد.

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه یکی از برنامه های این وزارتخانه ایجاد پیمان های دسته جمعی میان کارگران و کارفرمایان کشور است، یادآور شد: در سال گذشته تعداد 94 پیمان و قرارداد بین کارگران و کارفرمایان در راستای رفع مشکلات موجود در واحد های تولیدی در کشور منعقد شده است.

نظری جلال خاطرنشان کرد: این در حالیست که تعداد پیمان های دسته جمعی میان کارگران و کارفرمایان در سال جاری به بیش از 180 پیمان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: میزان انعقاد پیمان های دسته جمعی میان کارگران و کارفرمایان در سال جاری بیش از 90 درصد رشد داشته است.

شکایات کارگری 20 درصد کاهش یافت

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به کاهش شکایات کارگری از واحد های تولیدی کشور عنوان کرد: علیرغم افزایش تعداد کارگران و واحد های تولیدی تعداد شکایات کارگری در کشور بیش از 20 درصد کاهش یافته است.

نظری جلالی با بیان اینکه همچنین میانگین رسیدگی به شکایات کارگری در کشور نیز کاهش یافته است بیان داشت: در سال گذشته میانگین رسیدگی به شکایات کارگری 90 روز بود که در سال جاری با برنامه ریزی های صورت گرفته و ایجاد مراجع حل اختلاف در استانها میانگین رسیدگی به شکایات کارگری در کشور به 50 روز کاهش یافته است.

ایجاد 5 هزار شورای اسلامی کار در کشور

وی با اشاره به راه اندازی بیش از پنج هزار شورای اسلامی کار در کشور، یادآور شد: با ایجاد این شوراها مدت رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی به تنها 10 روز رسیده است.

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی به حوادث ناشی از کار در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: خوشبختانه در سال جاری با وجود رشد تعداد کارگران و بنگاههای تولیدی در کشور میزان حوادث ناشی از کار در کشور کاهش یافته است.

نظری جلالی با بیان اینکه میزان حوادث ناشی از کار در سال جاری نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش یافته است، عنوان کرد: در سال جاری 575 مورد حادثه ناشی از کار در کشور نسبت به سال گذشته کمتر داشته ایم.