عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی صبح پنج شنبه در مراسم کلنگزنی کتابخانه مرکزی استان، با بیان اینکه این کتابخانه در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع کلنگزنی شده است، اظهار داشت: زیربنای این کتابخانه هشت هزار مترمربع خواهد بود.

محمد قریب با اشاره به اینکه کتابخانه مرکزی استان در سفر سوم رئیس جمهور به این استان مصوب شده است، افزود: مدت زمان اجرای این پروژه چهار سال تعریف شده است.

وی کتابخانه مرکزی را با توجه به دانشگاهی بودن و قدمت فرهنگی استان یکی از پروژه های مورد نیاز استان عنوان کرد و بیان داشت: در احداث کتابخانه مرکزی استان 23 بخش طراحی شده است.

قریب با اشاره به اینکه در سال جاری از محل اعتبارات تملک دارایی توسط استاندار یک میلیارد تومان و از سوی نماینده مردم بیرجند و درمیان 500 میلیون تومان تخصیص یافته است، افزود: برآورد اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این پروژه 120 میلیارد ریال است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی ادامه داد: تامین و تجهیز این کتابخانه به منابع مطالعاتی از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور تامین خواهد شد.

قریب در پایان از فعالیت 32 باب کتابخانه عمومی در سطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد 29 باب کتابخانه عمومی و دو باب مشارکتی است.