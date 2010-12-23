همکاری نظامی ایران و سریلانکا / آمادگی همکاری آموزشی با کلمبو

به گزارش خبرنگار مهر دربندرعباس، دریادارغلامرضا خادم بی غم سرپرست ناوگروه اعزامی که جهت شرکت در شصتمین سالگرد تاسیس نیروی دریایی ارتش سریلانکا در این کشور حضور یافته بود ، مورد استقبال فرمانده منطقه شمال این کشور قرار گرفت وسفیر و وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران با وزیر دفاع و فرماندهان نیروی دریایی،زمینی وهوایی این کشور ملاقات کرد.

وی در این سفر پس از دیدار با فرماندهی نیروی دریایی، زمینی و هوایی در دیدار با وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سریلانکا به بیان قدرت رزمی نظامی ایران و به خصوص نیروی دریایی ارتش پرداخت.

جانشین فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این دیدار پس از بیان وجه اشتراک ایران و سریلانکا مبنی برپشت سر نهادن یک دوره جنگ تحمیلی طولانی افزود: ایران پس از8 سال دفاع مقدس به بازسازی و تجهیز امکانات موجود پرداخته و در زمینه نظامی و ساخت تجهیزات از هیچ کوششی فروگزار نکرده است.

امیر دریادار بی غم اذعان داشت: نیروی ارتش اخیرا زیر دریایی های تاکتیکی و شبیه سازیهای بی نظیری را در اختیار گرفته است که 100 درصد بومی بوده و به دست توانمند متخصصان داخلی ساخته شده اند.

وی با اشاره به نحوه آموزش نیروی انسانی در مراکز آموزش نیروی دریایی گفت: همه آموزشها در نیروی دریایی از جمله افسری، درجه داری، تفنگ داری و غواصی مطابق با استانداردهای جهانی است و در این مورد آمادگی همکاری با سریلانکا را دارد.

جانشین فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش همچنین پیرامون تعمیر و نگهداری در حد بالایی است.

در ادامه این سفر وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای کشور سریلانکا با ابراز خرسندی از توانمندی های ایران در تمامی زمینه ها نسبت به بازدید فرماندهان سریلانکا از ایران و ارتش استقبال و فرماندهان را به این مهم تاکید کرد.

بی غم همچنین با اعلام آمادگی نیروهای دریایی ارتش درخصوص بازدید ارتش سریلانکا از کشور ایران گفت: نیروی دریایی آمادگی دارد تا تجهیزات خود از جمله ناوشکن جماران را به نمایش بگذارد و به این اقتدار خود ببالد.