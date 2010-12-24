علیرضا شجاع نوری تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلم "گنجینههای شرق" هم اکنون در مرحله پایانی فنی قرار دارد و اولین نمایش آن در جشنواره فجر است. البته قصد داریم عنوان جدیدی برای این فیلم انتخاب کنیم.
وی همچنین درباره عرضه فیلم سینمایی "صندلی خالی" به کارگردانی سامان استرکی در شبکه نمایش خانگی افزود: پخش و توزیع این فیلم توسط موسسه رسانههای تصویری انجام شده و حتی بخشی از تبلیغات صورت گرفته است. "صندلی خالی" به زودی وارد شبکه نمایش خانگی میشود و فکر میکنم با توجه به فضایی که فیلم دارد، با استقبال روبرو شود.
فیلم سینمایی "گنجینه شرق" که پیشتر "ماراتن زمین" نام داشت بر اساس یک ماجرای واقعی ساخته شده و داستان یک دونده ژاپنی است که قصد دارد دور دنیا را بدود. او در سفر خود به ایران میآید متوجه میشود به بیماری سرطان مبتلا است. این دونده برای ادامه راه دچار تردید میشود، اما در ایران میتواند بر تردید خود غلبه کند. سحر دولتشاهی، خسرو احمدی، ناهید مسلمی، حسین عابدینی و کانپه هازاما بازیگران این فیلم هستند.
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