هیئتهای مذهبی دانشجویی در قم ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمدرضا آشتیانی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم با اشاره به وجود ظرفیت عظیم جوانان در دانشگاه⁯ها تصریح کرد: طرح ساماندهی هیئت⁯های مذهبی دانشجویی طرح بسیار خوبی است و باید در دانشگاه⁯های استان به خوبی اجرا شود.



وی ادامه داد: برنامه⁯های مذهبی باید به گونه⁯ای طراحی و اجرا شود که دانشجویان حضور پررنگی در آنها داشته باشند و اگر این زمینه مهیا شود، بسیاری از آسیب⁯های موجود جامعه برطرف می⁯شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزارت علوم این آمادگی را دارد که با شناسایی هیئت⁯های دانشجویی و ساماندهی آنها، به فعالیت⁯های فرهنگی و دینی دانشجویان رونق بخشد.



وی با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات ماهانه با حضور روسای دانشگاه⁯های استان گفت: در این جلسات می⁯توان راه⁯های تسهیل سازی فعالیت⁯های فرهنگی و دینی در دانشگاه⁯ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا روسای دانشگاه⁯ها با آگاهی و اطلاع بیشتر اقدام به برگزاری این برنامه⁯ها کنند.

