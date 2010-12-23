هیئتهای مذهبی دانشجویی در قم ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدرضا آشتیانی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم با اشاره به وجود ظرفیت عظیم جوانان در دانشگاهها تصریح کرد: طرح ساماندهی هیئتهای مذهبی دانشجویی طرح بسیار خوبی است و باید در دانشگاههای استان به خوبی اجرا شود.
وی ادامه داد: برنامههای مذهبی باید به گونهای طراحی و اجرا شود که دانشجویان حضور پررنگی در آنها داشته باشند و اگر این زمینه مهیا شود، بسیاری از آسیبهای موجود جامعه برطرف میشود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزارت علوم این آمادگی را دارد که با شناسایی هیئتهای دانشجویی و ساماندهی آنها، به فعالیتهای فرهنگی و دینی دانشجویان رونق بخشد.
وی با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات ماهانه با حضور روسای دانشگاههای استان گفت: در این جلسات میتوان راههای تسهیل سازی فعالیتهای فرهنگی و دینی در دانشگاهها مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا روسای دانشگاهها با آگاهی و اطلاع بیشتر اقدام به برگزاری این برنامهها کنند.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواستار گسترش طرح شناسایی و ساماندهی هیئتهای مذهبی دانشجویی در استان قم شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدرضا آشتیانی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم با اشاره به وجود ظرفیت عظیم جوانان در دانشگاهها تصریح کرد: طرح ساماندهی هیئتهای مذهبی دانشجویی طرح بسیار خوبی است و باید در دانشگاههای استان به خوبی اجرا شود.
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