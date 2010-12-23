3 هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل محبت خواه صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هفته آینده با حضور وزیر مسکن و شهرسازی و مسئولان ارشد ملی و استانی سه هزار خانه که از محل تسهیلات مسکن مهر در آذربایجان غربی احداث شده اند افتتاح می شود.

وی بیان داشت: مجتمع های 278 واحدی ماکو، 200 واحدی میاندوآب، 54 واحدی مهاباد و 466 واحد نوسازی شده در بافت فرسوده شهرها از جمله واحدهای مسکونی افتتاحی در هفته آینده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به روند پیشرفت واحدهای مسکونی مهر در استان اظهار داشت: از ابتدای سالجاری با نظارت مستمر در روند فعالیت تعاونیهای و تدابیر مدیران ارشد استان، میزان پیشرفت عملیات اجرایی مسکن مهر از 9.7 به 33.4 درصد ارتقاء یافته و پیش بینی می شود تا پایان سال درصد قابل توجهی از تعهدات ابتدای سال سازمان در احداث واحدهای مسکونی مهر محقق شود .

محبت خواه خاطر نشان کرد: از آغاز اجرای طرح مسکن مهر در استان تا کنون 20 هزار و 704 متقاضی قرارداد ساخت را امضا کرده و از این تعداد نیز بیش از 95 درصد مرحله پی سازی واحدها را به اتمام رسانده اند .