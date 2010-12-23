کیفیت نان در قم باید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور در جلسه فوق العاده شورای معاونین استانداری که به بررسی روند اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها اختصاص داشت در سخنانی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی خوب مردم در اجرای نخستین گام طرح تحول اقتصادی اظهار داشت: با همکاری مناسب اقشار مختلف جامعه، طرح هدفمندی یارانهها در کمال آرامش و به خوبی در حال اجراست.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در ماههای اخیر برای سوء استفاده از این طرح افزود: همکاری و همراهی صمیمانه و هوشمندی مردم در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانهها، بار دیگر وحدت و انسجام عمومی را در توجه به مصالح ملی جلوه گر ساخت.
استاندار قم با بیان این که نرخ جدید نان در استان به اجرا گذاشته شده است تصریح کرد: این افزایش نرخ همسو با قانون هدفمندی یارانهها بوده و با تعامل صورت گرفته با اتحادیه نانوایان استان، نرخ اعلامی با توجه به وزن نان، پایینتر از نرخ تمامی استانهای همجوار میباشد.
موسیپور با تأکید بر لزوم توجه به شاخص رضایتمندی مردم تصریح کرد: باید همراه با افزایش نرخ نان، کیفیت آن نیز افزایش یافته و در این مورد بازرسیهای لازم صورت گیرد.
وی افزود: برای افزایش کیفیت نان استان باید از گندمهای با کیفیت و مرغوبیت بالا استفاده شود.
استاندار قم با اشاره به لزوم تشدید اقدامات نظارتی برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات گفت: مردم هرگونه افزایش خودسرانه قیمتها را به واحدهای نظارتی و بازرسی اطلاع دهند.
موسیپور با بیان این که تا اطلاع ثانوی افزایش نرخی را در کرایه حمل و نقل درون شهری استان نخواهیم داشت، گفت: هرگونه تغییر در نرخ خدمات حمل و نقل و سایر بخشها هماهنگ شده و از طریق مبادی رسمی اعلام خواهد شد.
وی با قدردانی از همکاری خوب اصناف، بازاریان و واحدهای تولیدی و صنعتی استان در زمینه کمک به اجرای بهتر طرح، از اعلام آمادگی برخی از این واحدها برای کاهش قیمت محصولات تولیدی خود در راستای حمایت از مصرف کنندگان خبر داد و تصریح کرد: سیاست کاهش داوطلبانه قیمتها باید از طریق تعامل با خود تولیدکنندگان پیگیری و اجرایی شود.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با تأکید بر استفاده از گندم با کیفیت و مرغوب در قم خواستار افزایش کیفیت نان در قم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور در جلسه فوق العاده شورای معاونین استانداری که به بررسی روند اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها اختصاص داشت در سخنانی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی خوب مردم در اجرای نخستین گام طرح تحول اقتصادی اظهار داشت: با همکاری مناسب اقشار مختلف جامعه، طرح هدفمندی یارانهها در کمال آرامش و به خوبی در حال اجراست.
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