آمار شکایتهای مسلمانان امریکا نسبت به تبعیض در محل کار افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس ریلیس 24-7، براساس گزارشهای اخیر رسانه‌ای تبعیض نژادی نسبت به کارگران و کارمندانی که مسلمان هستند رشد چشمگیری داشته است.

در طول سالی که این تحقیقات انجام شده تا پایان سپتامبر 2009، مسلمانان 803 مورد تبعیض نژادی را گزارش کرده‌اند که این میزان براساس اطلاعات فدرال امریکا افزایش چشمگیری یافته است.

اگرچه مسلمانان کمتر از 2 درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل داده‌اند آنها یک چهارم از کل شکایتهای تبعیض دینی را در سال گذشته تشکیل داده‌اند.

عدم استخدام مسلمانان برپایه حجاب آنها، اهانت به کارگران به علت مسلمان بودن و استهزا کارمندانی که ظاهر اسلامی دارند برخی از نمونه‌هایی است که موارد شکایتهای مسلمانان نسبت به تبعیض نژادر در محل کار خود راتشکیل داده‌اند.

همچنین اعتراضها و مخالفتها نسبت به ساخت مسجدی در منهتن نزدیک محل انفجارهای یازدهم سپتامبر نیز نشانه افزایش رفتار آشکار بسیاری از امریکایی‌ها نسبت به مسلمانان است.