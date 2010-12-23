به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، وزارت جهادکشاورزی از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی مجاز است جو خرید تضمینی سال جاری را به قیمت 2900 ریال و یا متناسب با شرایط تشخیص وزیر جهادکشاورزی در اختیار تولید کنندگان قرار دهد.

وزارت بازرگانی نیز یک میلیون تن گندم خریداری شده از خارج کشور را نیز با قیمت 1750 ریال در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار می دهد تا با تشخیص وزیر جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید کنندگان مواد پروتئینی دامی به قیمت مناسب در اختیار مرغداران و دامداران قرار گیرد.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است بهای کالاهای یادشده را بصورت مدت دار 3 ماهه دریافت کند.