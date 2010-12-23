مشکل دزدان دریایی باید در سازمان ملل حل شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیر دریادار غلامرضا خادم بیغم پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه ورود ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش به سریلانکا با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون دزدی دریایی در تمام نقاط دنیا به خصوص خلیج عدن به معضلی بزرگ تبدیل شده تا جایی که پس از دستگیری آنها بدون هیچ برخوردی آزاد می شوند و این نقصی در قانون است.

دریادار بیغم با اشاره به سمپوزیوم دریایی و بررسی پدیده دزدان دریایی در سریلانکا بیان داشت: برنامه CTF و حضور کشورهای مستقل در برخورد با دزدان دریایی خوب است اما ضمن اقدامات جدی تر باید تغییراتی در مورد قانون UN (برخورد با دزدان دریایی) لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد: پدیده دزدان دریایی به اقیانوس هند هم کشیده شده است و منطقه وسیعی را پوشش می دهد تا جایی که کشورهای زیادی درگیر مبارزه با این پدیده شوم دریایی هستند و نمی توانند با قوانین داخلی خودشان این معضل را حل کنند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه کشور خاصی تاکنون مسئولیت پیدایش پدیده شوم دزدان دریایی را به عهده نگرفته است، افزود: هنوز کشور خاصی مسئولیت این موضوع را به عهده نگرفته است هر چند که کشورهای درگیر می دانند که این دزدان دریایی از کجا حمایت و پشتیبانی می شوند.

خلاء قوانین بین المللی باعث تداوم پدیده دزدان دریایی شده است

به گفته وی، در قوانین بین المللی برای برخورد با این پدیده متاسفانه قوانین محکمی وجود ندارد و کشورهایی هم که با دزدان دریایی برخورد می کنند دچار مشکل شده اند و قوانین نتوانسته است محکومیتی برای آنها در نظر بگیرید و باعث تداوم این پدیده شده است.

وی اظهار داشت: حل مشکل قوانین بین الملل پیگیری دولتها را می طلبد تا در مجامع بین المللی با طرح این موضوع بتوانند هر چه سریعتر این پدیده را ریشه کن کنند.

دریادار بیغم گفت: کسانی هستند که با حمایت از دزدان دریایی و هدایت آنها سعی در ناامن کردن منطقه و توجیه حضور خود را دارند.