به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی مدیر عامل ساپکو با بیان این مطلب اظهارداشت: درسال آینده ایران خودرو 860 هزار دستگاه انواع خودرو سواری تولید خواهد کرد که از این میزان 75 هزار دستگاه آن به با زار های بین المللی صادر خواهد شد.

وی تصریح کرد: تولید انبوه ایربگ فرمان و سرنشین آغاز شده و تا پایان امسال سمند و تا پایان شهریور ماه سال آینده، پژو405 و پارس مجهز به دو ایربگ خواهند شد.

مدیر عامل ساپکو ضمن تاکید بر لزوم داخلی سازی موتور EF7 اظهار داشت:درسال آینده 157 هزار دستگاه موتورملی تولید می شود. وی از تولید روزانه هزار دستگاه سمند در سال آینده خبر داد و گفت: این افزایش تولید گامی در جهت توسعه برند ملی است.