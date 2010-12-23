  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

ساپکو 135 میلیون دلار قطعه صادر می‌کند

مدیر عامل ساپکو از صادرات 135 میلیون دلار قطعه تا پایان سال جاری خبرداد و گفت: میزان صادرات این شرکت در سال گذشته 98 میلیون دلار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی مدیر عامل ساپکو با بیان این مطلب اظهارداشت: درسال آینده ایران خودرو 860 هزار دستگاه انواع خودرو سواری تولید خواهد کرد که از این میزان 75 هزار دستگاه آن به با زار های بین المللی صادر خواهد شد.

وی تصریح کرد: تولید انبوه ایربگ فرمان و سرنشین آغاز شده و تا پایان امسال سمند و تا پایان شهریور ماه سال آینده، پژو405 و پارس مجهز به دو ایربگ خواهند شد.

مدیر عامل ساپکو ضمن تاکید بر لزوم داخلی سازی موتور EF7 اظهار داشت:درسال آینده 157 هزار دستگاه موتورملی تولید می شود. وی از تولید روزانه هزار دستگاه سمند در سال آینده خبر داد و گفت: این افزایش تولید گامی در جهت توسعه برند ملی است.

کد مطلب 1215992

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها