اکو چارچوب مناسبی برای همکاری های جمعی است / تحویل ریاست به گل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد قبل از ظهر امروز پنج شنبه به وقت استانبول در افتتاحیه یازدهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو در سخنانی که به عنوان ارائه گزارش از ریاست خود بر اجلاس دهم اکو ارائه شد، گفت: از اجلاس تهران تا امروز کمتر از دو سال می گذرد و ادامه همکاری های سازنده جمعی گذشته این دوره نشانی از همکاری های خوب و مفید بین اعضا و تلاش های سازنده آنان است.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در این مدت با برگزاری دهها اجلاس در سطوح مختلف از وزرا و مسئولین کشورهای عضو، پروژه های متعددی در حوزه های تجارت، سرمایه گذاری، حمل و نقل و ارتباطات، انرژی، معدن و محیط زیست، کشاورزی، صنعت گردشگری، نیروی انسانی و بهداشت در دستور کار قرار گرفته است، افزود: آغاز مراحل اجرایی تاسیس شرکت بیمه اتکایی با سرمایه اولیه 30 میلیون دلار، تعیین چارچوب‌های لازم برای اجرای موافقتنامه حمل و نقل ترانزیت، نهایی شدن نقشه کریدورهای بین المللی حمل و نقل ریلی و آغاز نهایی شدن نقشه کریدورهای بین المللی حمل و نقل جاده ای از جمله این پروژه هاست.

وی آغاز به کار قطار کانتینری اکو در مسیر اسلام آباد-تهران-استانبول و تامین مقدمات راه اندازی قطار باری اکو در مسیر بندرعباس- مرو- تاشکند-آلماتی، اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص اتصال سیستم مالی پست کشورهای عضو و دهها طرح دیگر در زمینه پالایش و تولید فرآورده های نفتی، برق و انرژی، بازار بذر منطقه‌ای اکو، دامپزشکی، نانوتکنولوژی، همکاری‌های بهداشتی، آمار و برنامه ریزی و توسعه همکاری با دیگر سازمان های اقتصادی را از دیگر پروژه های اقدام شده یا در دست اقدام سازمان اکو در دو سال ریاست ایران بر اجلاس دوره دهم اکو بر شمرد.

رئیس جمهور اظهار داشت: مجموعه فعالیت های فوق نشان می دهد که سازمان اکو از ظرفیت بسیار بالایی برای همکاری های جمعی برخوردار و چارچوب مناسبی برای آن است.

دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: اطمینان دارم با درایت و توانمندی آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در دوران مدیریت ایشان و با همکاری صمیمانه همه اعضا، سازمان اکو شاهد رشد و تعالی و تحقق هر چه بیشتر اهداف بلند مدت خود خواهد بود.