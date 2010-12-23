تکرار بازی ذوب آهن- مس قطعی نشده است/مشخص شدن نتیجه نهایی تا یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، کار گروه ویژه رسیدگی به اتفاقات دیدار تیمهای فوتبال ذوب آهن و مس کرمان درحالی قرار است روز شنبه با حضور مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال، عزیز الله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر، مسعود عنایت رئیس کمیته داوران و مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی تشکیل شود که رسانهها خبر تکرار این دیدار با نظر فیفا را مطرح کردهاند.
عزیز الله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این خبر گفت: هنوز هیچ تصمیمی در مورد بازی ذوب آهن - مس کرمان گرفته نشده و در کار گروه ویژه، به این موضوع کاملا رسیدگی کرده و بهترین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد.
وی اضافه کرد: تمام بحثهای مطرح شده در مورد این بازی طی روزهای گذشته گمانه زنی بوده و قطعا تا یکشنبه هفته آینده تصمیم رسمی در مورد آن بازی گرفته میشود.
رئیس سازمان لیگ برتر در پایان در مورد صحبتهای مدیران، مسئولان و مربیان این دو تیم طی روزهای گذشته و بیانیههایی که از سوی دو باشگاه منتشر شده است، گفت: ما به این مسائل کاری نداریم و براساس مستندات و قوانین در مورد اتفاقات آن بازی تصمیم گیری خواهیم کرد.
دیدار تیمهای فوتبال ذوب آهن اصفهان و مس کرمان در چارچوب هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر در حالی با برتری یک بر صفر تیم ذوب آهن به پایان رسید که سعید بخشیزاده در دقیقه 62 این بازی ضربه پنالتی ادینهو مهاجم برزیلی این تیم را به دلیل مکث پیش از ضربه مردود اعلام کرد که این تصمیم با قوانین جدید فوتبال مغایرت داشت.
