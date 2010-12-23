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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

دستجردی خبر داد:

ترکستانی در بیمارستان بستری است

ترکستانی در بیمارستان بستری است

وزیر بهداشت از بستری بودن ترکستانی به علت بیماری در بیمارستان خبر داد و گفت: اگر ایشان به سلامت بیماری را پشت سر بگذارند مسئولیت ریاست سازمان ملی جوانان را می پذیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در حاشیه شصت و پنجمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: ترکستانی یکی از بهترین معاونان بنده در وزارت بهداشت است که برای خدمت به مردم از خودش هم می‌گذرد.

وی افزود: متاسفانه ایشان در مدت زمانی کوتاه دو بار به علت بیماری بستری شدند و در حال حاضر نیز در بیمارستان بستری هستند.

وزیر بهداشت اظهار کرد: اگر ایشان به سلامت بیماری را پشت سر بگذارند مسئولیت ریاست سازمان ملی جوانان را بر عهده می‌گیرند.

وی گفت: اگر ترکستانی سمت ریاست سازمان ملی جوانان را بپذیرد معاون جدیدی را به جای وی تعیین و اعلام می کنیم که گزینه هایی نیز برای این سمت تعیین شده است.

کد مطلب 1215999

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