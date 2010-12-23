ترکستانی در بیمارستان بستری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در حاشیه شصت و پنجمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: ترکستانی یکی از بهترین معاونان بنده در وزارت بهداشت است که برای خدمت به مردم از خودش هم می‌گذرد.

وی افزود: متاسفانه ایشان در مدت زمانی کوتاه دو بار به علت بیماری بستری شدند و در حال حاضر نیز در بیمارستان بستری هستند.

وزیر بهداشت اظهار کرد: اگر ایشان به سلامت بیماری را پشت سر بگذارند مسئولیت ریاست سازمان ملی جوانان را بر عهده می‌گیرند.

وی گفت: اگر ترکستانی سمت ریاست سازمان ملی جوانان را بپذیرد معاون جدیدی را به جای وی تعیین و اعلام می کنیم که گزینه هایی نیز برای این سمت تعیین شده است.