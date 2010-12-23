فرهنگ کتابخوانی باید در بین نسل جوان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، منصور واعظی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه انجمن کتابخانه ‌های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت کتابخانه های کشور، کتابخانه ‌ها و فرهنگ کتابخوانی را از اساسی ترین کارهای فرهنگی ذکر کرد و اظهار داشت: ایجاد کشوری متمدن و پیشرفته تنها با داشتن مردمی کتابخوان و اهل مطالعه امکان پذیر است.

واعظی اضافه کرد: نباید موضوع کتابخوانی در کنار سایر مباحث فرهنگی مطرح شود چرا که این مسئله یک اصل و مبنا برای سایر حوزه‌ب های فرهنگی به حساب می‌ آید.

وی با اشاره به اینکه نهم دیماه با عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در تقویم شمسی کشور به ثبت رسیده است، اظهار داشت: از سال آینده این روز در تقویم رسمی کشور قرار می ‌گیرد.



وی به تاریخچه مدیریت این نهاد اشاره کرد و گفت: در سال ‌های گذشته برای پیشرفت کتابخانه‌ های کشور قرار شد که این نهاد از مجموع فضاهای دولتی خارج شود و ساختاری غیر متمرکز به صورت هیئت امنایی داشته باشد تا بتوان جهش قابل ملاحظه ‌ای را در این قسمت شاهد باشیم.

واعظی به بررسی وضعیت کتابخانه‌ ها در خراسان جنوبی اشاره کرد و بیان داشت: از نظر میزان مطالعه و وضعیت امکانات کتابخوانی این استان جزو پنج استان ضعیف کشور است.



به گفته وی هر چند که خراسان جنوبی از نظر امکانات کتابخوانی جایگاه مناسبی را در کشور ندارد، اما این عیب نیست بلکه تداوم این مسئله توجیه ‌ناپذیر است و ما باید نهایت تلاش خود را به کار گیریم که این مسئله تداوم نداشته باشد.



وی ادامه داد: در مجموعه این استان همت زیادی برای تغییر این وضعیت وجود دارد که با تحقق حق نیم درصدی کتابخانه‌ های عمومی از مجموع درآمد شهرداری ‌ها نیز کمک خوبی به پیشرفت امکانات در استان می‌ شود.



واعظی با بیان اینکه باید نوع نگاه به مجموعه کتابخانه‌ها تغییر پیدا کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه این مجموعه هیچ اعتباری برای ساخت و ساز ندارد باید اقداماتی در راستای رشد شاخص ‌های مختلف فرهنگی در زمینه کتاب در استان‌ها انجام شود.

دبیر نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور در پایان یادآور شد: ما به استان‌هایی که مردم آن ذاتا فرهنگ دوست، اهل مطالعه و تحقیق هستند توجه و نگاه ویژه ‌ای داریم و با انجام برنامه‌ های مختلف در جهت تقویت امکانات مختلف در مورد توسعه امر کتابخوانی اقدام خواهیم کرد.