بندر شهید رجایی مسیر مناسب برای ترانزیت گوگرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دنیس الکساندرویچ آفاناسئف پیش ازظهر پنجشبنه در دیدار از بندرشهیدرجایی هدف از حضور خود را بازدید از امکانات این بندر در جهت گسترش همکاریهای دو جانبه عنوان کرد.

وزیر ارتباطات بین الملل و اقتصاد خارجی آستراخان روسیه گفت: جهت توسعه روابط، برنامه ریزی صورت گرفته تا بتوانیم در بخش حمل و نقل کالا، همکاریهای دوجانبه را بیش از پیش توسعه دهیم.

وی خاطرنشان کرد : یکی از طرحها، ترانزیت گوگرد از روسیه به کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه از طریق بندر شهید رجایی است که این برنامه در راستای بهره گیری بیشتر از کریدور شمال - جنوب است.

همچنین معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این بازدید به جایگاه مهم و استراتژیک بندر شهید رجایی در منطقه اشاره کرد و گفت: این بندر87 درصد عملیات کانتینری و حدود 60 درصد صادرات و واردات کشور را عهده دار است و از این بابت به عنوان دروازه طلایی اقتصاد ایران شناخته می شود.

محمد علی سعیدی پور حجم عملیات انجام شده در بنادر استان را طی سال گذشته بیش از 80 میلیون تن عنوان و پیش بینی کرد در سال جاری این رقم 10 درصد افزایش یابد.

وی گفت: بهره گیری از بیش دو هزار و 237 کیلومتر مرز آبی، 14 جزیره مهم و 70 بندر جایگاه این استان را در بخش حمل و نقل دریایی ممتاز کرده است.

سعیدی پور در عین حال قرار گرفتن این بندر را در مسیر کریدور شمال - جنوب از ظرفیتهای مهم بندر شهید رجایی عنوان کرد.

دنیس الکساندرویچ آفاناسئف را در این دیدار نماینده وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در آستراخان، رئیس دپارتمان حمل نقل بنادر وزارت صنایع، ترابری و منابع طبیعی آستراخان، کنسولیار سرکنسولگری فدراسیون روسیه در رشت، رئیس بخش بین الملل وزارت ارتباطات بین الملل و اقتصاد خارجی آستراخان و دیپلمات سفارت روسیه در ایران همراهی می کردند.