10 میلیارد ریال به ساماندهی کتابخانه ‌های خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی به وضعیت فرهنگی استان اشاره کرد و افزود: خراسان جنوبی استان نوپایی است که در دولت های گذشته دوری از مرکز خراسان بزرگ و مرکز کشور سبب بروز مشکلاتی در زمینه وجود امکانات در استان شده است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به دلیل نو پابودن و عدم توسعه زیر ساخت ‌ها با مشکلات زیادی مواجه است، عنوان کرد: همجواری با کشور افغانستان با توجه به حضور دشمنان ملت ایران در این کشور و تهاجم فرهنگی آنها، این استان را تحت تاثیر قرار داده است.

رشید به سابقه علمی و دانشگاهی خراسان جنوبی اشاره کرد و بیان داشت: حضور بیش از 40 هزار دانشجو بیانگر این است که خراسان جنوبی نسبت به جمعیت خود دانشگاهی ‌ترین استان کشور است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به فعالیت ‌های وهابیون واهتمام آنها در مقابله با اسلام و شیعه، تصریح کرد: باید نگاه به استان خراسان جنوبی متفاوت از سایر استان ‌ها باشد.

وی فعالیت گسترده وهابیون در مناطق مرزی را از دیگر عوامل ضرورت انجام فعالیت های فرهنگی در این منطقه عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به فعالیت وهابیون که در راستای از بین بردن تفکر شیعه گام بر می دارند، خراسان جنوبی از جمله استان هایی در شرق کشور است که زمینه مناسبی برای تقویت ارزش های دینی و اسلامی دارد.



رشید بر شناسایی آسیب های فرهنگی و علمی استان تاکید کرد و افزود: یکی از این آسیب ها بحث مطالعه است که از این نظر از میانگین کشوری پایین ترهستیم و این شاخص ها منطبق با ظرفیت بالای علمی و فرهنگی استان ما نیست و باید تقویت و ساماندهی شود.



وی ادامه داد: در راستای تقویت مباحث مطالعه در استان به کلیه فرمانداران ابلاغ شده، که جلسات انجمن کتابخانه ها به صورت منظم و با کیفیت برگزار شود و همه ما باید در راستای ایجاد تحول در کتابخانه های استان اقدام کنند.



استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در راستای عملی کردن اختصاص نیم درصد درآمد شهرداری ها به کتابخانه های عمومی استان در دست پیگیری است.