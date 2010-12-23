به گزارش خبرنگار مهر، 27 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان تا پیش از ساعت 24 امشب باید در محل هتل آکادمی فوتبال خود را به مربیان این تیم معرفی کنند. ملی پوشان فوتبال ایران سپس عازم فرودگاه امام خمینی (ره) می شوند تا ساعت پنج بامداد با پروازی مستقیم تهران را به مقصد دوحه قطر ترک کنند.

تیم ملی فوتبال کشورمان پس از رسیدن به قطر در هتل اینترکنتینال تال دوحه مستقر می شود و از ساعت 19 روز جمعه مراحل آماده سازی خود را در دوحه آغاز خواهد کرد.

براساس برنامه تیم ملی فوتبال کشورمان تا روز سه شنبه هفتم دیماه تمرینات خود را در دوحه قطر دنبال می کند و در آن روز دیداری دوستانه با تیم ملی قطر در ورزشگاه خلیفه دوحه برگزار خواهد کرد.

یک روز پس از برگزاری این بازی ملی پوشان فوتبال کشورمان دیدار دوستانه‌ای دیگر با قطر پشت درب‌های بسته خواهند داشت و با ایستادن مقابل تیم ملی آنگولا در روز 12 دی‌ماه آخرین مسابقه تدارکاتی خود قبل از حضور در جام ملت‌های آسیا را برگزار خواهند کرد.

براساس برنامه اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان در روز 13 دی‌ماه به اتمام می رسد و شاگردان قطبی از دوحه به تهران بازمی گردند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های امارات، کره شمالی و عراق همگروه است.