2100 واحد مسکن مهر لرستان آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شهرام ملکی در حاشیه جلسه شورای مسکن استان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با تشریح وضعیت مسکن مهر استان اظهار داشت: سهمیه لرستان در زمینه پی سازی واحدهای مسکن مهر 18 هزار و 300 واحد بوده که باید تا پایان شهریورماه انجام می شده است.

وی با تاکید بر اینکه سهمیه یاد شده در مدت زمان مقرر محقق شده است، تصریح کرد: این در حالیست که تاکنون 19 هزار و 108 واحد مسکن مهر در لرستان پی سازی شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان ادامه داد: با این اوصاف در حال حاضر جایگاه لرستان در زمینه پی سازی مسکن مهر در رتبه چهارم استانهای کشور است.

ملکی با اشاره به اجرای اسکلت 11 هزار و 821 واحد مسکن مهر در لرستان، خاطر نشان کرد: همچنین تاکنون عملیات ایجاد سقف در 8 هزار واحد مسکن مهر این استان انجام شده است.

وی از آماده افتتاح بودن دو هزار و 100 واحد مسکن مهر در لرستان خبر داد و بیان داشت: عمده این واحدهای آماده بهره برداری مربوط به خودمالکین بوده است که در سفر سوم هیئت دولت به استان افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان از پرداخت 120 میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر 10 ماه گذشته خبر داد و بیان داشت: در آخرین ارزیابی های صورت گرفته توسط وزارت مسکن، لرستان در زمینه پی سازی و پرداخت تسهیلات مسکن مهر در رتبه چهارم استانهای کشور قرار دارد.