ارومیه آماده میزبانی مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی ملا احمدی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیست و سومین دورهاین رقابتها با شرکت بیش از 16 کشور جهان در ارومیه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به توانمندیها و استعدادهای مطلوب آذربایجان غربی در رشته ورزشی تکواندو ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی های لازم این مسابقات معتبر بین المللی به شایستگی تمام در شهر ارومیه برگزار شود.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی در ادامه بیان داشت: آذربایجان غربی با مساعدتها و حمایتهای مسئولان استانی، پس از میزبانی شایسته دومین دوره رقابت های والیبال کاپ مردان آسیا چهره ای بین المللی یافته و توانایی برگزاری مسابقاتی در این سطح را دارد.

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر در روزهای چهار تا شش اسفندماه در ارومیه برگزار شده که در این راستا مسابقات بانوان در روز چهارم و رقابت های آقایان در روزهای پنج و شش اسفندماه به صورت آزاد برگزار خواهد شد.