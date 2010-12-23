  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

12 تا 16 دی؛

بوشهر میزبان صنایع دستی آذربایجان شرقی است

بوشهر میزبان صنایع دستی آذربایجان شرقی است

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای فنی صنایع دستی آذربایجان شرقی گفت: آثار هنری و صنایع دستی آذربایجان شرقی در نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی استان بوشهر به نمایش گذاشته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری ان اظهار داشت: حضور صنایع دستی هنرمندان استان در بوشهر که به گنجینه خلیج فارس مشهور است، فرصت خوبی برای آشنا شدن هموطنان ساکن در جنوب کشور با هنرهای هنرمندان شمالغرب ایران بوده که از نظر مواد، مصالح و نوع کار با هنرهای هنرمندان بوشهری متفاوت است.

وی با مهم ارزیابی کردن پنجمین نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی استان بوشهر با توجه به حضور نمایندگانی از تمام استان های کشور افزود: با توجه به اهمیت آشنایی مردم نقاط مختلف کشور با توانمندی ها و جاذبه های فرهنگی استان، حضور در نمایشگاه های تخصصی برای معرفی هنرهای سنتی و صنایع دستی استان از جمله برنامه های دائمی استان است که هنرمندان رشته های مختلف آذربایجان شرقی هم در مدت برگزاری این نمایشگاه شرکت می کنند.

رئیس شورای فنی صنایع دستی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه هنرمندان فعال در رشته های شیشه گری سنتی، گلیم و ورنی بافی، ریزه کاری روی چوب و قالی های هنری، آثار و رشته هنری خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهند.

پنجمین نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی استان بوشهر از 12 دی در محل دائمی نمایشگاه های شهرستان بوشهر آغاز می شود و تا 16 دی ادامه خواهد داشت. 

کد مطلب 1216018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها