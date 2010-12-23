قرائت گزارش تحقیق و تفحص مخابرات / جلسه غیرعلنی درباره هدفمندی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی درهفته ای که پشت سر گذاشت علاوه بر بررسی لوایح و طرحهایی که در دستور کار داشت نسبت به برخی مسائل کشور نیز واکنش هایی نشان داد.

انتقاد از شیوه برکناری متکی از سوی رئیس و نمایندگان مجلس

علی لاریجانی رئیس مجلس درآغاز جلسه روز یکشنبه 28 آذرماه درنطق خود به مسائل مهم کشور ازجمله محکوم کردن حادثه تروریستی چابهار پرداخت . وی در سخنان خود با انتقاد به شیوه برکناری وزیر خارجه تاکید کرد: حق این بود چنانچه بحث بر سر جابجایی وزیر خارجه است با تدبیر و حفظ حرمت تغییر وزیر انجام گیرد نه در حین سفر جابجایی صورت گیرد که به تفسیرهای نامناسب نسبت به شرایط کشور دامن زند.

در حاشیه جلسه این روز مجلس نمایندگان نیز در عین حالی که عزل و نصب اعضای کابینه را از اختیارات رئیس جمهور دانستند، با اظهار نظرهای متعدد و گفتگو با رسانه ها نسبت به بکارگیری این شیوه در برکناری یک وزیر انتقاد کردند.

تقدیر مجلس از دولت برای آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

نمایندگان مجلس درآغاز راه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با صدور بیانیه ای که به امضاء 175 تن رسیده بود از رئیس ‌جمهور و همکاران اقتصادی اش برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تشکر و با ابراز خوشبختی از این اقدام اجرای آن را نشان از ثبات اقتصادی و توان بالای مدیریتی کشور دانستند.

این درحالی است که نمایندگان معتقد بودند این بیانیه برای تقدیر از آغاز حرکت است و ابهامات و سئوالات آنان درباره شیوه اجرا همچنان پابرجاست بنابراین با برنامه ریزی انجام شده از سوی هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفته شد تا با دعوت از وزیر اقتصاد به مجلس از جزئیات این حرکت هم مطلع شوند.

تکذیب خبر تبریک لاریجانی به موسوی

درهمین روز دفتر رئیس مجلس طی نامه ای رسمی بار دیگر خبر تبریک انتخاباتی به میر حسین موسوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سال 88 را تکذیب کرد. پیش از این هم در سایت های غیر رسمی این خبر درج شده بود و دفتر رئیس مجلس نسبت به آن واکنش نشان داده بود.

تصویب قطع رابطه با انگلیس در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس

به دنبال تذکر مهدی کوچک زاده نماینده تهران در صحن علنی روز یکشنبه مبنی بر تاخیر در بررسی طرح کاهش روابط با انگلیس در کمیسیون امنیت ملی مجلس، این کمیسیون عصر روز یکشنبه با حضور مسئولانی از وزارت خارجه و اطلاعات تشکیل جلشه داد و طرح کاهش به روابط با دولت انگلیس به قطع کامل رابطه با این دولت تبدیل شد و نمایندگان این طرح را به تصویب رساندند. قرار است پس از بررسی پیشنهادات درخصوص این طرح، طرح مذکور در آینده ای نزدیک در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.

تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس در کمیسیون سیاست داخلی

سخنگوی کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس روز دوشنبه 29 آذرماه از تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس با اکثریت آرا در این کمیسیون خبر داد و گفت: با تصویب جزئیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس، شرایط افرادی که می توانند در این انتخابات به عنوان نماینده نامزد شوند، نحوه شمارش آرا، تعریف حوزه های انتخابی و حوزه های استانی و بسیاری موارد دیگر مرتبط با انتخابات مشخص می شود.

سفر رئیس مجلس به مشهد

علی لاریجانی صبح روز دوشنبه 29 آذر و در جلسه آغاز بررسی لایحه تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی در شهر مشهد، که اداره این جلسه را نیز برعهده داشت، با تشکر از اعضای این کمیسیون به خاطر اهتمام برای بررسی لایحه از آنان خواست تا روز شنبه هفته آینده در جلسات منظم با سه نوبت کاری، به بررسی لایحه تجارت پایان دهند.



رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این روز در ششمین نشست وحدت اصولگرایان خراسان رضوی شرکت کرد و طی سخنانی برلزوم پرهیز از پرخاشگری درمیان اصولگرایان تاکید کرد وگفت: اختلاف نظردرمیان گروههای مختلف اصولگرایی طبیعی است و این موضوع نباید موجب پرخاش به دیگر اصولگرایان شود.

تاکید بر پیش گرفتن رفتار مسلکی بین اصولگرایان، صبحت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، تاکید بر واگذاری بخش های غیر حکومتی در اختیار مردم، تاکید بر استقلال بودجه جاری کشور از نفت، از جمله اظهارات مهم رئیس مجلس در مشهد بود.

لاریجانی همچنین خاطرنشان کرده بود اصولگرایان باید بیش از دیگران به مرجعیت پایبند باشند. وی فقدان بصیرت را عامل مطرح شدن حرف های سبک در حوزه دین دانست و تاکید کرد پرخاشگری نباید دایره اصولگرایی را تنگ کرد و باید جلوی تندروی ها گرفته شود.

رئیس مجلس مجددا از شیوه برکناری متکی انتقاد کرد و در بخش دیگری از سخنان خود درباره جلسات اصولگرایان برای رسیدن به وحدت تاکیدکرد باید همه اصولگرایان به جلسه وحدت دعوت شوند.

ارائه گزارش از عملکرد مخابرات و واگذاری غیر رقابتی

از مهمترین دستور کارهای مجلس درجلسه روز سه شنبه 30 آذرماه قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات بود.

بر اساس گزارش تحقیق وتفحص ازعملکرد شرکت مخابرات ایران، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌ منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد، انجام گرفت.

عدم تثبیت قیمت خدمات مخابراتی در بخش پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه را از جمله تخلفات مخابرات با توجه به عملکرد برنامه چهارم توسعه مهمترین تخلفات قید شده در این گزارش است.

نظر رئیس کمیسیون ویژه مجلس درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری جلسه روز سه شنبه مجلس تاکید کرد که افزایش قیمت بنزین به 700 تومان را پیش بینی نمی کردیم.

وی با اشاره به اقدام اخیر دولت در آزادسازی قیمت حامل های انرژی تاکید کرد: هدف دولت رسیدن به نقطه هدف در هدفمند سازی یارانه ها کمتر از 5 سال مصوب مجلس است. مصباحی مقدم با بیان اینکه دولت در شیوه اجرا خلاف قانون عمل کرده است از توضیحات بیشتر خودداری کرد و بیان انتقادات خود را به جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه که قرار بود با حضور وزیر اقتصاد برگزار شود موکول کرد.

جلسه مهم فراکسیون اصولگرایان و مسئولان دولتی با حضور لاریجانی

اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس عصر روز سه شنبه با حضور صادق محصولی وزیر رفاه، محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت و مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها تشکیل جلسه دادند و درخصوص ابهامات خود از اجرای این طرح با نمایندگان دولت گفتگو کردند و خواستار رعایت قانون مصوب در این زمینه و جلوگیری از تندروی یا کندروی در اجرای این قانون شدند.

طبق گزارش محمدرضا باهنر سخنگوی این فراکسیون در این جلسه علاوه بر بحث درخصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها بحث تغییرات اخیر در دولت نیز بین اعضای فراکسیون مطرح و مقرر شد با توجه به شایعه ادامه داشتن این تغییرات، درباره این تغییرات تذکری به رئیس جمهور و اعضای دولت داده شود که اگر قرار است تغییراتی انجام شود با حوصله و دقت بیشتری همراه باشد.

باهنر همچنین از پیشنهاد تهیه طرحی برای ضابطه مند کردن تغییرات در دولت خبر داد و گفت این بحث درخصوص تهیه این طرح هنوز نهایی نشده است.

برنامه ویژه فراکسیون انقلاب در تجلیل از شخصیت های موثر در حماسه 9 دی

به گفته حمید رسایی عضو موسس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، این فراکسیون تصمیم گرفته که برنامه ای در سه شنبه 7 دی ماه در کمیسیون تلفیق مجلس برگزارکند و در این مراسم از شخصیت هایی که در خلق حماسه 9 دی حضور داشتند و به بصیرت افزایی مردم کمک کردند تجلیل شود.

لاریجانی: مواضع انگلیس نیازمند پاسخ جدی است



بحث بررسی قطع رابطه با دولت انگلیس در جلسه روز سه شنبه مجلس نیز ادامه پیدا کرد و مهدی کوچک زاده نماینده تهران در این جلسه مجددا نسبت به تاخیر در بررسی این طرح انتقاد کرد که لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: با توجه به مواضع دولت انگلیس نسبت به ایران در ادوار گذشته به خصوص یک سال اخیر این مواضع نیازمند پاسخ جدی از سوی مجلس است و مصوبه کمیسیون امنیت ملی طبق روال در دستور قرار می گیرد.

جلسه غیر علنی نمایندگان با مسئولان دولتی و بررسی نحوه اجرای قانون هدفمندی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه پیش از رسمی شدن جلسه مجلس، با حضور نمایندگان دولتی از جمله وزیر اقتصاد جلسه ای غیر علنی تشکیل دادند.

محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پس از این جلسه غیر علنی که یک ساعت و نیم به طول انجامید با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی با تاکید براینکه مجلس دراجرای قانون هدفمندی یارانه ها از دولت حمایت صد درصدی می کند گفت: قاطبه نمایندگان مجلس شیب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را قبول دارند.

وی یادآورشد که در این جلسه نمایندگان سئوالاتی در بخش‌هایی مانند کشاورزی، حمل و نقل و خدمات بعضی بخش‌ها مانند پروژه‌ها ودستگاه‌های بامصرف سوخت بالا مطرح کردند. نمایندگان هم سئوالات کف جامعه وهم سئوالات بخش‌های تخصصی را مطرح کردند که وزیر اقتصاد هم پاسخ‌هایی به آن داد. با توضیحاتی که مسئولان دادند مشخص شد که به بخش عمده دغدغه‌ ها توجه شده است و قرار است در صورت نیاز تسهیلاتی در اختیار بخش‌های مختلف قرار گیرد.

کوهکن گفت: در جلسه یکی از نمایندگان سئوالی را در مورد افزایش قیمت سوخت و اینکه قیمت‌ها در طی 5 سال باید به حد تمام شده برسد پرسید که حسینی پاسخ داد در جایی که قانون دست ما را باز گذاشته است به دغدغه‌های مردم و نمایندگان توجه می‌کنیم. در زمینه قیمت بنزین هم سئوال شد که هزینه تمام شده آن مگر چقدر است که 700 تومان فروخته می‌شود که وزیر اقتصاد گفت ما باید قیمت پایه را همان 400 تومان بگیریم که اگر کسی بنزین مازاد خواست از بنزین 700 تومانی استفاده کند.



انتقاد 75 نماینده از وزیر علوم در قبال مدیریت دانشگاه علامه

در حاشیه برگزاری جلسه روز چهارشنبه خبری منتشر شد که براساس آن مشخص شد 75 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به وزیر علوم از بی اعتنایی وی نسبت به مسائل اساتید و ناکارآمدی مدیریت علامه طباطبایی انتقاد کردند.

در این نامه که به امضای مرتضی آقاتهرانی ، احمد توکلی، احمدرضا دستغیب، ابراهیم نکونام و بسیاری از نمایندگان دیگر رسیده آمده است درمورد نحوه رفتار دانشگاه علامه طباطبایی با مهدی طیب ، عضو هیئت علمی این دانشگاه و بازنشستگی اجباری این استاد و دیگراساتید وسکوت همراه با تائید وزیرعلوم انتقاد شده است. نمایندگان راه سئوال و استیضاح را به عنوان پیگیری های بعدی در صورت حل نشدن مشکلات مذکور عنوان کرده اند.

انتقاد کواکبیان از انفعال وزارت خارجه نسبت به جسارت سفیر انگلیس



نماینده مردم سمنان در مجلس در جلسه روز چهارشنبه مجلس طی تذکری آئین نامه ای با انتقاد از ‌رفتار انفعالی وزارت خارجه در مقابل صحبت های اخیر سفیر انگلیس گفت:‌ متاسفانه وزارت امور خارجه هیچ عکس العملی در مقابل این جسارت از خود نشان نداد.