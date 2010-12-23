بانکهای لرستان برای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فرهاد خاکی پور شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن استان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با تشریح وضعیت مسکن مهر روستایی، اظهار داشت: 100 درصد اعتبارات سال گذشته در این زمینه عقد قرارداد شده و پرداخت تسهیلات در این بخش در حال انجام است.

وی با اشاره به تعهد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای نوسازی یک میلیون واحد مسکونی روستایی، یادآور شد: استان لرستان نیز با همکاری خوب بانک مسکن تعهدات سال 88 را به خوبی انجام داده و در این زمینه حائز رتبه اول کشور نیز شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان با اشاره به روند پرداخت تسهیلات مسکن روستایی سال 89، بیان داشت: در این راستا تاکنون بانکهای مسکن، ملی و ملت همکاری خوبی با بنیاد مسکن داشته اند.

خاکی پور با انتقاد از عدم همکاری بانکهای صادرات، رفاه و تجارت، تصریح کرد: هنوز این بانکها اقدام به عقد قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن روستایی نکرده اند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در این زمینه هنوز هیچ اقدامی از سوی این بانکها صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: این در حالیست که تاکنون جلسات و پیگیریهای زیادی در این زمینه انجام شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان از استاندار لرستان خواست با پیگیری های لازم در این بخش، زمینه تسریع در پرداخت تسهیلات به روستائیان را فراهم کند.