به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله نصیری با اشاره به طراحی پایگاه اطلاعات انرژی به منظور پایش و کنترل مصرف انرژی متناسب با استانداردهای تعیین شده در صنایع پتروشیمی، گفت: این نرم افزار به منظور ارزیابی عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی در خصوص بهینه سازی انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده طراحی شده است.

به گفته این مقام مسئول این نرم افزار امکان ارزیابی شاخص مصرف حاملهای انرژی و میزان انحراف هر یک از شاخص ها را از شرایط طراحی نرمال فراهم می کند و امکان تحلیل اقتصادی و مقایسه هر فرآیند با شاخص های معیار استاندارد نیز در آن گنجانده شده است.

وی افزود: با توجه به حجم تولید و میزان انرژی بری بالا در فرایند تولید محصولاتی نظیر آمونیاک، متانول، الفین و آروماتیک ها، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور نسبت به تدوین معیار و استاندارد مصرف انرژی برای تولید این محصولات در مجتمعهای منتخب و بازنگری معیارهای تدوین شده برای تمام محصولات پلیمری اقدام کرده است.

مدیر‌ بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: معیارهای تدوین شده بر اساس شاخص‌های طراحی و متوسط عملیاتی سه سال 85 تا 88 تهیه شده که در سال جاری به مجتمعهای تولیدی ابلاغ و برنامه ریزی جهت دستیابی به آن انجام شده است.

وی تاکید کرد: ارزیابی عملکرد مجتمع ها و بازنگری معیارهای تدوین شده به صورت دوره ای انجام خواهد شد و این معیارها که امروز در قالب نرم افزار پایگاه اطلاعات انرژی پتروشیمی قرار گرفته‌است، تمام مصرف کنندگان حامل های انرژی در صنعت پتروشیمی را ملزم می‌کند در مسیر شاخص های تعیین شده و همسو با استانداردهای جهانی حرکت کنند.

به گفته نصیری همزمان با کاربردی شدن این نرم افزار به منظور اجرای هر چه بهتر طرح، کارگروهی تحت عنوان کارگروه راهبری انرژی با حضور کارشناسان ارشد انرژی واحدهای مربوطه تشکیل خواهد شد، همچنین تمام واحدها موظف خواهند شد هر سه ماه یکبار عملکرد خود را در ارتباط با میزان مصرف انرژی گزارش دهند و باید نسبت به انحرافهای موجود از معیارهای تعیین شده پاسخگو باشند.