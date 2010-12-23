رسانه ها انعکاس دهنده دغدغه مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی صبح پنجشنبه در جمع اعضای خانه مطبوعات با اشاره به اینکه اخلاق باید محوریت کار رسانه های استان هرمزگان باشد، بیان داشت: رسانه ها مسئولیت خطیری بر عهده دارند و در این راه باید انعکاس دهنده دغدغه مردم و خدمتگزاران باشند.

وی با بیان اینکه مردم به نشریه ای روی می آورند که ارزشها و دغدغه های آنها را بیان می کنند، ابراز داشت: اصحاب رسانه باید بدانند زمانی یک نشریه مردمی به حساب می آید که محتوای آن در زمینه های دین، انقلاب و مردم باشد.

به گفته امام جمعه بندرعباس مردم دیندار ایران اسلامی انقلاب کردند و می خواهند که ارزش این کار فراموش نشود و رسانه ها هم در این راه مسئولیت خطیری بر عهده دارند.

وی همچنین به برخی از مشکلات هرمزگان اشاره کرد و افزود: تلاشهای زیادی برای آبادانی می شود ولی کافی نیست و می طلبد که رسانه ها به مشکلات مردم بپردازند و مسئولان را از کاستیها و خواسته های مردم آگاه سازند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان همچنین به فعالیت خانه مطبوعات اشاره کرد و گفت: از آنجا که اعضای این خانه انتخاب شده اکثریت اهالی رسانه هستند مسئولیت خطیری بر عهده دارند و همانگونه که تا الان فعالیت ارزنده ای داشتند باید به سهم خود در تقویت فعالیت رسانه ای همچنان استوار به کار خود ادامه دهند.

در این جلسه همچنین علیرضا خورشید زاده رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان هرمزگان به فعالیت این تشکل مطبوعاتی اشاره کرد و ادامه داد: خانه مطبوعات با نیت پاکی که دارد سعی کرده با درایت هیئت مدیره در راستای خواسته صنفی تمامی اعضا گام بر دارد و در این راه هیچگاه از دایره اخلاق خارج نشده و این نقطه قوت خانه مطبوعات است.

وی با بیان اینکه خطبه نماز جمعه خود یک رسانه است، افزود: رسانه های مکتوب استان مطالب خطیب جمعه را در سطحی گسترده تر منعکس و آن را برای همیشه مکتوب می کنند.

خورشید زاده از نقش امام جمعه بندرعباس در انعکاس خواسته های مردم در خطبه ها تشکر کرد و گفت: مردم زمانی که می بینند مشکلاتشان از تریبون نماز جمعه بیان می شود به نقش تاثیرگذار این جایگاه بیشتر پی می برند.

وی رعایت تقوا در حوزه فرهنگ را ضروری و لازم دانست و ادامه داد: مدیران فرهنگی و فعالان این عرصه در جایگاه حساسی هستند و نباید با کلامهای نسنجیده فضا را متشنج کنند.

مدیرعامل خانه مطبوعات نیز گفت: زمانی تاثیرگذاری رسانه ها مشهود می شود که نیروهای حرفه ای و آموزش دیده در آن قلم بزنند.

مسعود پاکزاد افزود: خانه مطبوعات طی دو ماه اخیر برای آموزش خبرنگاران کارگاه برگزار کرد که با استقبال خوب فعالان رسانه ای همراه بود.