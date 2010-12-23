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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

نقدی خواستار شد:

استفاده از ظرفیت بسیج برای توسعه کشور ضروری است

استفاده از ظرفیت بسیج برای توسعه کشور ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر : رئیس سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار استفاده از ظرفیت بسیج در توسعه کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی پیش از ظهر پنج شنبه در دومین روز سفر به مازندران و در جلسه ستاد پشتیبانی اردوی هجرت سه در استانداری اظهار داشت: بخش عظیمی از کارها را می توان به بدنه مردم واگذار کرد.

وی گفت: در توسعه کشور نباید از ظرفیت مردمی غفلت کنیم.

نقدی با بیان اینکه از ظرفیت های خیرخواهانه و داوطلبانه مردم برای توسعه کشور استفاده کنیم تصریح کرد: این مسائل، ظرفیت ها و ویژگی های تربیت اهل بیت (ع) است که در دنیا نظیر ندارد و هر اندازه این روند را توسعه دهیم جامعه اسلامی محبوب تر می شود.

وی یادآور شد: با مشارکت مردم، می توان مدیریت ها را برای کارهای مهم تر فارغ کرد.

نقدی با اشاره به زلزله اخیر کرمان گفت: بسیج نخستین گروه حاضر در صحنه بود که تعداد زیادی از حادثه دیدگان را از زیر آوار بیرون کشید که نشان از نقش مهم و تاثیرگذار بسیج در عرصه های مختلف است.

وی با بیان اینکه پیچیده ترین مسائل را می توان با حضور مردم برطرف کرد افزود: الگوی هدفمند کردن یارانه ها به بازی و مشارکت دادن مردم بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مواد مخدر یک مشکل اساسی است تصریح کرد: اگر همه مردم در این عرصه وارد شوند می توان آن را برطرف کرد وهمه دنیا حیرت می کنند.

وی با بیان اینکه باید مردم را به صحنه وارد کنیم و امور را صرفا به سبک اداری بررسی نکنیم یادآور شد: مازندران جزء استان هایی است که بیشترین اعزام را در زمان دفاع مقدس انجام داده و اکنون در بسیج سازندگی پیشگام است.

کد مطلب 1216030

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