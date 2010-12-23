استفاده از ظرفیت بسیج برای توسعه کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی پیش از ظهر پنج شنبه در دومین روز سفر به مازندران و در جلسه ستاد پشتیبانی اردوی هجرت سه در استانداری اظهار داشت: بخش عظیمی از کارها را می توان به بدنه مردم واگذار کرد.

وی گفت: در توسعه کشور نباید از ظرفیت مردمی غفلت کنیم.

نقدی با بیان اینکه از ظرفیت های خیرخواهانه و داوطلبانه مردم برای توسعه کشور استفاده کنیم تصریح کرد: این مسائل، ظرفیت ها و ویژگی های تربیت اهل بیت (ع) است که در دنیا نظیر ندارد و هر اندازه این روند را توسعه دهیم جامعه اسلامی محبوب تر می شود.

وی یادآور شد: با مشارکت مردم، می توان مدیریت ها را برای کارهای مهم تر فارغ کرد.

نقدی با اشاره به زلزله اخیر کرمان گفت: بسیج نخستین گروه حاضر در صحنه بود که تعداد زیادی از حادثه دیدگان را از زیر آوار بیرون کشید که نشان از نقش مهم و تاثیرگذار بسیج در عرصه های مختلف است.

وی با بیان اینکه پیچیده ترین مسائل را می توان با حضور مردم برطرف کرد افزود: الگوی هدفمند کردن یارانه ها به بازی و مشارکت دادن مردم بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مواد مخدر یک مشکل اساسی است تصریح کرد: اگر همه مردم در این عرصه وارد شوند می توان آن را برطرف کرد وهمه دنیا حیرت می کنند.

وی با بیان اینکه باید مردم را به صحنه وارد کنیم و امور را صرفا به سبک اداری بررسی نکنیم یادآور شد: مازندران جزء استان هایی است که بیشترین اعزام را در زمان دفاع مقدس انجام داده و اکنون در بسیج سازندگی پیشگام است.