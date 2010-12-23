27 درصد جوانان مازنی در اردوهای هجرت سازندگی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوی هجرت سه در استانداری افزود: یک میلیون جوان شامل طرح هجرت سه در مازندران بودند که از این میزان، حدود 270 هزار نفر در برنامه های مختلف بسیج سازندگی شرکت کردند.

وی اظهار داشت: برنامه طرح هجرت سه، یک میلیون و 200 هزار نفر روز برنامه ریزی شده بود که به واسطه ورود مناسب، این رقم به دو میلیون و 571 هزار نفر در روز افزایش یافت.

شاهچراغی با اشاره به اینکه فضای عمومی استان شامل مردم همراه و صمیمی است تصریح کرد: این فضا به وضوح در مازندران قابل رویت است.

وی یادآور شد: هدف گذاری برای سال 90 استفاده از 50 درصد از جمعیت هدف در طرح هجرت است.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه این توان و آمادگی در استان، مدیران و بسیج وجود دارد خاطرنشان کرد: اعتبارات برای اجرا باید تایید شود.

وی با اشاره به اینکه امسال 57 گروه دانشجویی 15 تا 20 نفره در طرح هجرت به مدت 20 شبانه روز در روستاها حضور داشتند اظهار داشت: دانشگاه های استان و استقبال دانشجویان، نشان دهنده ظرفیت بیش از این مقدار است.

شاهچراغی افزود: امسال حدود 11 هزار نفر دانشجو در عرصه های جهادی در مازندران به کار گیری شدند.مازندران جزء سه استان برتر در عرصه بسیج سازندگی است

مسئول بسیج سازندگی کشور در این نشست گفت: مازندران از استان های موفق در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب است.

سردار مجید خراسانی تصریح کرد: از سال 84 تاکنون نزدیک به 50 هزار مدرسه در سطح کشور توسط دانش آموزان بازسازی و نوسازی شده اند.

وی با بیان اینکه در این مدت 12 هزار تیم پزشکی به مناطق محروم عزیمت کرده اند یادآور شد: حدود 21 هزار کلاس جبرانی در روستاها برگزار شده است.

خراسانی این روند را حرکت پیشگیرانه سلامت جوانان در عرصه های اخلاقی و اجتماعی دانست و افزود:عادی سازی حضور جوانان در حوزه سازندگی کشور و عادی سازی خدمات رسانی از دستاوردهایی است که از آن به نیکی یاد می کنیم.

وی با اشاره به اینکه مازندران جزء سه استان برتر در عرصه بسیج سازندگی است خاطرنشان کرد: به استاندار مازندران پیشنهاد می کنیم با تلاش بیشتر مازندران را به عنوان یکی از استان های الگو برای آیندگان معرفی کنیم.