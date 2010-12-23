کمتر از یک درصد فارغ التحصیلان کشاورزی در این رشته فعالند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین فرهاد رهبر پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و نوآوری در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) اظهار داشت: در طول 15 سال گذشته تولید علم در کشور رشد 65 تا 70 درصدی داشته ولی با این وجود هنوز تولید علم نقش و نمود چندانی در زندگی مردم پیدا نکرده است در حالی که استمرار پژوهش و تولید علم باید منجر به بهبود زندگی مردم شود.

وی با بیان اینکه پژوهش زیربنای پیشرفت و توسعه هر کشوری محسوب می شود، افزود: پیشرفت هر کشوری در گرو توسعه علمی آن کشور است و رسیدن به توسعه علمی بدون پژوهش، تحقیق و تفکر میسر نخواهد شد.

رهبر توجه به آموزش را ضروری خواند و گفت: آموزش ریشه پژوهش است و با وجود برخی اشکالات جدی در امر آموزش در کشور باید تلاش بکنیم محتوای دانش ها به طور کل تغییر کند و از طریقی نیز باید آموزش، پژوهش محور باشد و محتوای دروسی که در کلاس های درس تدریس می‌شود برگرفته از پژوهش و پژوهش ها نیز نهایتاً در خدمت مردم باشد.

رئیس دانشگاه تهران یادآور شد: محتوای آموزش باید از حفظیات به ابتکار، خلاقیت، تفکر و پژوهش با محوریت نیازهای جامعه تغییر پیدا کند که خوشبختانه تلاش برای رسیدن به این امر از سوی مسئولان آغاز شده است.

رهبر با اشاره به اهمیت توجه به الگوی اسلامی، ایرانی افزود: این الگو که به طور جدی مورد عنایت و تاکید رهبر معظم انقلاب است کشور را به رشد و توسعه روزافزون می‌رساند و ‌باید در عرصه‌های مهمی از جمله فکر و اندیشه علم و دانش و عرصه زندگی مورد توجه قرار گیرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دشمن وقتی از حربه اعمال فشار، تحریم و تهدید علیه انقلاب اسلامی ناکام ماند سعی کرد برای رسیدن به اهداف شوم خود با ترور و ایجاد وحشت بین دانشمندان ایرانی به اهداف خود برسد ولی این اقدام‌ها نیز همواره محکوم به شکست بوده و خواهد بود.

وی افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بدانند تا زمانی که وجود ولایت، انتظار و شهادت طلبی در بین ایرانیان ریشه عمیق دارد همواره شکست می خورند و ناکام می مانند و جمهوری اسلامی ایران با وجود ظرفیت های فراوان در عرصه دانش و با تلاش محققان و دانشمندان برجسته خود به زودی در همه عرصه‌های علمی حرف اول را درجهان خواهد زد.

بیش از این از طرح ملی ابر رایانه که امکان تسریع در محاسبات علمی پژوهش گران و محققین را تا صدها برابر بیشتر از رایانه‌های معمولی فراهم می‌کند با حضور رئیس دانشگاه تهران، استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استان در محل دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) پرده برداری شد.

در پایان این مراسم نیز از برگزیدگان و فعالان برتر حوزه پژوهش استان قزوین تجلیل شد.