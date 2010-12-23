مکان یابیهای اشتباه دلیل تاخیر در راه اندازی قطار شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حمید بهبهانی شامگاه چهارشنبه در اولین یادواره شهدای راه و ترابری فارس با اشاره به آخرین وضعیت قطار شیراز به اصفهان با اشاره به اینکه این مکانیابی ها نیز نه در زمان وزارت وی و نه در زمان استاندار کنونی فارس انجام شدد، گفت: تاکنون بیش از 120 میلیارد تومان برای راه اندازی ایستگاه راه آهن شیراز هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: زمانی توافق شد که بحث تملک زمین را استانداری انجام دهد و وزارتخانه نیز بحث راه آهن را پیگیری کند که متاسفانه چنین نشد و مدتها بحث هفت کیلومتر باقیمانده از مسیر یکی از دلایل توقف کار بود وحال ما دو راه بیشتر نداشتیم یا باید کار را متوقف می کردیم تا اینکه وضعیت زمینها مشخص شود ویا اینکه مثل تمامی دنیا از مسیر آماده شده استفاده کنیم تا مشکلات مسیر نیز برطرف شود که ما بحث دوم را انتخاب کردیم.

بهبهانی با بیان اینکه ایستگاه شیراز سه مشکل عمده دارد، تصریح کرد: اولین موضوع در مکانیابی ایستگاه بود چراکه مکان ایستگاه درست در جهت مخالف مسیر ترانزیتی به بنادر و فرودگاه شیراز است و فاصله ایستگاه قطار با فرودگاه زیاد است، مشکل بعدی طراحی ایستگاه قطار است چراکه قطار برای دور زدن احتیاج به مکانی با 200 متر عرض دارد که در حال حاضر چنین مکانی وجود ندارد وباید به فکر چاره باشیم.

وزیر راه و ترابری قرار گرفتن ایستگاه در دره را یکی از دلایل پول خور بودن ایستگاه دانست و گفت: به جای اینکه ایستگاه قطار شیراز در مکانی مثل دشت پلیس راه پل فسا ساخته شود ایستگاه در مکانی بنا شده است که دره وجود دارد در صورتیکه اگر این ایستگاه در دشت پل فسا ساخته می شد با 20 میلیارد تومان کار ایستگاه تمام شده بود و به طور یقین هیچگونه مشکلی نیز در ارتباط با وضعیت حمل ونقل بار به وجود نمی آمد.

وی با اشاره به زمان افتتاح ایستگاه راه آهن شیراز به اصفهان وراه اندازی کامل خط آهن گفت: امید واریم این استگاه نیز تا 22 بهمن به نتیجه برسد ولی حداکثر تا عید ایستگاه افتتاح خواهد شد.

بهبهانی با بیان اینکه ایران به کارگاه راه سازی و راه آهن سازی تبدیل شده است، افزود: طی 30 سال 9 هزار کیلومتر خط آهن در کشور کشیده شده ولی طی دو سال گذشته چهار هزار کیلومتر خط آهن کشیده شده که این پروژه ها از 10 درصد تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

200 هزار میلیارد تومان پروژه در کل کشور

وزیر راه و ترابری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پروژه های مربوط به راه در کشور گفت: 11 هزار پروژه در حال حاضر به وزارت راه سپرده شده که در کل تاریخ ایران بی نظیر است و با تمامی این پروژه ها در سال جاری نیز 400 پروژه جدید به این وزارتخانه سپرده شده ودر حالیکه اعتبارات این وزارتخانه سه هزار میلیارد تومان است حجم اعتباری این پروژه ها بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: از 22 بهمن سال 87 تا هفته دولت سال جاری بالغ بر چهار هزار کیلومتر راه روستایی آسفالت و یک هزار و 500 کیلومتر راه کشیده شده که نشان از فعالیت تمامی دست اندرکاران دارد.