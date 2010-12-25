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۴ دی ۱۳۸۹، ۸:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کاهش تمایل پسران برای گذراندن دوره پیش دانشگاهی

کاهش تمایل پسران برای گذراندن دوره پیش دانشگاهی

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: نرخ گذر از تحصیل از دوره متوسطه به پیش دانشگاهی نشان می دهد که پسران پس از اخذ مدرک دیپلم تمایلی برای گذراندن دوره پیش دانشگاهی ندارند.

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون شرایط ادامه تحصیل در همه دوره ها برای همه دانش آموزان به خصوص پسران فراهم است و مشکلی از نظر فضای آموزشی وجود ندارد و حتی در برخی از روستاها ادامه تحصیلی برای پسران راحت تر از دختران است.

پیش از این معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 406 هزار دانش آموز در دوره پیش دانشگاهی تحصیل می کنند، گفته بود: سهم دختران در این دوره بیش از 62 درصد و پسران تنها 38 درصد است.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اما نرخ گذر از تحصیل پسران از دوره متوسطه به پیش دانشگاهی پایین است که قطعا به عوامل بیرونی همچون بازار اشتغال، انگیزه برای حضور در دانشگاهها و ... مرتبط است که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و آموزش و پرورش در آن نقشی ندارد.

عرفی همچنین به آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه که مرحله اول آن در آبان ماه برگزار شد، اشاره کرد و گفت: این آزمون پانزدهم اسفند ماه به شکل هماهنگ در کل کشور بین یک میلیون دانش آموز برگزار می شود تا روند اصلاحات محتوای درسی و تدریس معلمان را مشاهده کنیم.

وی ادامه داد: این آزمون در دروس هدف که شامل ریاضیات و علوم است برگزار می شود.

کد مطلب 1216043

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