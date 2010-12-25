کاهش تمایل پسران برای گذراندن دوره پیش دانشگاهی

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون شرایط ادامه تحصیل در همه دوره ها برای همه دانش آموزان به خصوص پسران فراهم است و مشکلی از نظر فضای آموزشی وجود ندارد و حتی در برخی از روستاها ادامه تحصیلی برای پسران راحت تر از دختران است.

پیش از این معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 406 هزار دانش آموز در دوره پیش دانشگاهی تحصیل می کنند، گفته بود: سهم دختران در این دوره بیش از 62 درصد و پسران تنها 38 درصد است.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اما نرخ گذر از تحصیل پسران از دوره متوسطه به پیش دانشگاهی پایین است که قطعا به عوامل بیرونی همچون بازار اشتغال، انگیزه برای حضور در دانشگاهها و ... مرتبط است که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و آموزش و پرورش در آن نقشی ندارد.

عرفی همچنین به آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه که مرحله اول آن در آبان ماه برگزار شد، اشاره کرد و گفت: این آزمون پانزدهم اسفند ماه به شکل هماهنگ در کل کشور بین یک میلیون دانش آموز برگزار می شود تا روند اصلاحات محتوای درسی و تدریس معلمان را مشاهده کنیم.

وی ادامه داد: این آزمون در دروس هدف که شامل ریاضیات و علوم است برگزار می شود.