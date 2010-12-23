56 گردنه خطرناک کشور به تجهیزات هواشناسی مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، علی ناوی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه راهدارخانه کاکان در استان کهگیلویه وبویراحمد، افزود: با تجهیز این گردنه های خطرناک در جاده های کشور به این دستگاهها، آمار و اطلاعات دقیق جاده ها به صورت آنلاین در اختیار راهدارخانه ها و ادارات هواشناسی قرار می گیرد.

وی بیان کرد: هم اکنون 502 گردنه مهم در محورهای ارتباطی کشور وجود دارد که با عقد تفاهم نامه ای با سازمان هواشناسی کشور، در تلاش هستیم این گردنه ها را به تجهیزات هواشناسی مدرن مجهز کنیم.

ناوی اظهار داشت: بر این اساس آمار و اطلاعاتی همچون دمای سطح جاده، میزان اصطکاک جاده و ساعات یخ زدگی سطح جاده و دیگر آمار و اطلاعات به صورت آنلاین در اختیار راهدارخانه ها و ادارات هواشناسی قرار می گیرد.

605 راهدارخانه در کشور فعالیت می کنند

ناوی گفت: 605 راهدارخانه در کشور وجود دارد که در امنیت راه ها و خدمات رسانی سریع به مسافران فعالیت می کنند.

مدیر کل دفتر توسعه راهدارخانه ها وزارت راه افزود: در گذشته به دلیل نبود آشیانه و انبار نمک در راهدارخانه ها، ماشین آلات در هوای آزاد و در معرض گرما و سرما قرار داشتند که خود باعث فرسودگی ماشین آلات می شد که طی سالهای اخیر با بهسازی 130 راهدارخانه از لحاظ ایجاد آشیانه و انبار نمک، توانسته ایم این مشکل را تا حد زیادی رفع کنیم.

150 هزارتن نمک در راهدارخانه های کشور ذخیره شده است

وی از ذخیره سازی 150 هزارتن نمک در انبارهای نمک راهدارخانه ها خبر داد و افزود: هم اکنون حدود 450 دستگاه نمک پاش اتوماتیک در راهدارخانه های کشور فعال هستند و 60 دستگاه ماشین "برف روب" نیز در سال گذشته خریداری شده است.

ناوی یکی از مهمترین برنامه های وزارت راه را نوسازی ماشین آلات راه سازی عنوان کرد و گفت: از آنجا که ماشین آلات راه سازی کشور سن بالایی دارند این وزارتخانه با اتخاذ سیاست نوسازی و تجهیز این ماشین آلات طی دو سال اخیر اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

یک هزار گشت راهداری در سطح جاده های کشور مستقر شده اند

مدیرکل دفتر توسعه راهدارخانه ها وزارت راه همچنین یادآور شد: یک هزار گشت راهداری در سطح جاده های کشور مستقر شده اند و تمامی این گشتها به دستگاه GPS مجهز هستند که در صورت بروز هرگونه حادثه در سطح جاده ها، با اعلام مرکز کنترل، به سرعت در محل حادثه حضور می یابند.

وی عنوان کرد: افزایش تعداد این گشتها در سطح جاده ها کشور یکی دیگر از برنامه های وزارت راه برای امنیت جاده ها به شمار می رود.