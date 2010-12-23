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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

بمناسبت آغاز سال میلادی؛

مسابقات نمایشی هنرهای رزمی در مالزی با حضور ایران برگزار می شود

مسابقات نمایشی هنرهای رزمی در مالزی با حضور ایران برگزار می شود

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رئیس باشگاه ورزشی" یک مالزی" در جمع خبرنگاران از برگزاری مسابقات نمایشی "کیک بوکسینگ" به مناسبت آغاز سال میلادی خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)  در روز پنجشنبه ، عبدالرحیم در نشست مطبوعاتی  گفت: با اضافه کردن کیک بوکسینگ به رشته های ورزشی دفاع شخصی، جوانان می توانند سلامت خود را حفظ کنند.

وی همچنین افزود: کیک بوکسینگ یک ورزش رزمی تایلندی است و از سال جدید میلادی در سرتاسر مالزی معرفی خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، قرار است در مسابقات نمایشی هنرهای رزمی که در روزهای پایانی سال جاری در رشته های هنرهای دفاع شخصی، نینجوتسو، جودو، کندو، ووشو، کاراته، تکواندو، کاپوئرا و آیکیدو در کوالالامپور، پایتخت مالزی برگزار می شود، ورزشکارانی از کشورهای مالزی، تایلند، ایران، فلسطین و امریکا حضور پیدا کنند.

کد مطلب 1216048

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