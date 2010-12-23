مسابقات نمایشی هنرهای رزمی در مالزی با حضور ایران برگزار می شود

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) در روز پنجشنبه ، عبدالرحیم در نشست مطبوعاتی گفت: با اضافه کردن کیک بوکسینگ به رشته های ورزشی دفاع شخصی، جوانان می توانند سلامت خود را حفظ کنند.

وی همچنین افزود: کیک بوکسینگ یک ورزش رزمی تایلندی است و از سال جدید میلادی در سرتاسر مالزی معرفی خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، قرار است در مسابقات نمایشی هنرهای رزمی که در روزهای پایانی سال جاری در رشته های هنرهای دفاع شخصی، نینجوتسو، جودو، کندو، ووشو، کاراته، تکواندو، کاپوئرا و آیکیدو در کوالالامپور، پایتخت مالزی برگزار می شود، ورزشکارانی از کشورهای مالزی، تایلند، ایران، فلسطین و امریکا حضور پیدا کنند.