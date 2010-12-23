به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محسن الویری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: درباره شخصیت مختار ثقفی از دیرباز بین تاریخ پژوهان و تاریخ نگاران نگاه واحدی وجود نداشته و نمی⁯توان گفت که همه او را چهره⁯ای مثبت می⁯دانند، البته منفی بودن این چهره در حدی نیست که زمره دشمنان و قاتلان امام حسین(ع) محسوب شود.



وی ادامه داد: مختار از چهره هایی است که درباره او نگاه واحدی وجود ندارد، گرچه کسی او را از قاتلان یا یاران بنی امیه به حساب نیاورده ولی درباره موضع حقیقی و خاستگاه و انگیزه اصلی او از قیام علیه امویان دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.



الویری گفت: به هلاکت رسیدن برخی از قاتلان امام حسین (ع) و یارانش توسط او از نکات ثابت شده تاریخی ولی این سئوال مهم وجود دارد که مختار بن عبید ثقفی با کدام انگیزه این کار انجام داد، آیا برای تشفی دل اهل بیت (ع) و احیای مکتب حسینی و یا برای کسب موقعیت و شاید هم به دست آوردن امارت عراق و جایگاه مقتدر سیاسی قیام کرد.



نگاه صددرصد مثبتی به مختار ندارم



این عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) خاطرنشان کرد: بنده شخصاً نگاه صد در صد مثبتی به این شخصیت ندارم و او را مثبت ارزیابی نمی⁯کنم، او قصد انتقام گیری از حکومت بنی امیه داشت ولی نه الزاماً به نفع اهل بیت (ع) بلکه انگیزه⁯های دیگری همچون قدرت طلبی داشت.



وی ادامه داد: البته نمی خواهم به صدا و سیما خرده بگیریم که چرا مختار را آنطور که برخی از تاریخ نگاران فهمیده⁯اند معرفی نکرده⁯اید، ولی در جهت گیری سریال مختارنامه نوعی برجسته سازی وجود دارد که میزان تطبیق آن با واقعیت های تاریخی مورد شک و تردید است.



الویری یادآور شد: اگر امروز کتابی هم درباره شخصیت مختار نوشته شود از او تعریف و تمجید کند باز نمی⁯توان خرده گرفت چون دیدگاه⁯ها متفاوت است، ولی می توان نقد کرد و مطالب نقادانه نوشت، درباره این فیلم نیز همین گونه است، گرچه به راحتی نمی⁯توان برای ساخت فیلم مختار با نگاهی متفاوت از این فیلم به این شخصیت 20 میلیارد تومان هزینه کرد، ولی مجال نقد و بررسی هرگز بسته نیست وای کاش مجال دیگری برای تهیه کنندگان ایجاد شود تا نگاه دوم به این شخصیت که نگاه چندان مثبتی هم نیست برای مردم به تصویر کشیده شود.



سردبیر فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام با بیان اینکه تلاش دست اندرکاران این مجموعه را نباید نادیده گرفت، اظهار داشت: به طور کلی این فیلم قابلیت⁯های بسیاری دارد و توانسته مخاطبین خود را جذب کند، به ویژه به صورت⁯های مختلف حادثه کربلا و شهادت امام حسین(ع) و یارانش را بازگو می⁯کند و توانسته علاقه⁯مندان به اهل بیت (ع) را به خود جذب کند.



ماندگاری شخصیت مختار تنها به خاطر تشفی خاطر دل شیعیان بود



الویری گفت: در طول تاریخ تشیع مسئله تعزیه خوانی و شبیه خوانی بسیار رواج داشته و چهره⁯های مختلف در قالب نقش⁯های متفاوت مثبت و منفی تعزیه می⁯خواندند و نقش بازی می⁯کردند. به نظر می⁯رسد اگر از جنبه فقهی نگاه کنیم فیلم نیز در این زمینه با تعزیه خوانی تفاوتی ندارد، البته سزاوار است دیدگاه های مراجع عظام نسبت به نمایش چهره های مقدس از نظر فقهی همراه با ادله آن برای مردم بیان شود تا برای موارد بعدی موثر باشد.



وی تصریح کرد: اگر بخواهیم فضای تاریخی فیلم را حفظ کنیم، باید برخی محدودیت⁯ها برداشته شود، به عنوان مثال در دوران ائمه اطهار (ع) کسی به آنها امام نمی⁯گفت و همراه نامشان علیه السلام به کار نمی برد، باید فیلم را تا آنجایی که از نظر فقهی و اعتقادی مشکلی ندارد زنده و تاثیرگذار و نزدیک به واقعیت پیش برد.



وی ادامه داد: ماندگاری شخصیت مختار تنها و تنها به خاطر تشفی خاطر دل شیعیان بود که به دست او قاتلان امام حسین (ع) و یارانش هلاک شدند وگرنه نمی⁯توان اقدام مختار را اقدامی در چارچوب منویات اهل بیت (ع) و مبنی بر آموزه های آنها ارزیابی کرد.



انتخاب گزینشی و حتی مثبت نگری در تاریخ کمکی به تاریخ نگار نمی⁯کند



الویری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از بایستگی⁯های تاریخ، شناخت همه چهره⁯های موثر در دوران⁯های گذشته است. انتخاب گزینشی و حتی مثبت نگری در تاریخ کمکی به تاریخ نگار و علاقه⁯مند به مسائل تاریخی نمی⁯کند و نمی⁯تواند تحلیل درستی از وقایع داشته باشد.



سردبیر فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام ادامه داد: غالباً تمرکز مردم روی چهره⁯های مثبت است و کمتر کسی به سراغ بررسی زوایای پنهان زندگی چهره⁯ها و شخصیت⁯های منفی می⁯رود، حتی شخصیت⁯هایی که به سادگی در یکی از دو دسته مثبت یا منفی، سیاه یا سفید قرار نمی⁯گیرند و به اصطلاح شخصیت⁯های مرموز و خاکستری هستند نیز از منظر مردم دور بوده و کمتر مورد توجه قرار می⁯گیرند.



الویری تصریح کرد: کمتر کسی برای شناختن آنها وقت می⁯گذارد در حالی که از طریق همین چهره⁯ها و شخصیت⁯های سیاه یا خاکستری تاریخ، می⁯توان به پاره⁯ای از زوایای پنهان و تاریک تاریخ پی برد و بسیاری از مجهولات تاریخی را در وجود این گونه افراد کشف کرد و جواب داد.



عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: تا زمانی که از این چهره⁯های غبار گرفته در دل تاریخ غافل باشیم و زوایای مختلف زندگی آنها را بررسی نکنیم، نمی⁯توانیم از تاریخ به درستی به عنوان چراغی برای هدایت و درسی برای سرمشق و عبرت در زندگی استفاده کنیم.