واژگونی 27 درصد خودروها در تصادفات روز گذشته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تخطی از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و توجه نکردن به جلو مهمترین علل وقوع تصادفات 24 ساعت گذشته در کشور بوده است.

وی ادامه داد: 27 درصد تصادفات روز گذشته منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 15 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به مهمترین تصادف روز گذشته اظهار کرد: در ساعت 15 در محور فرعی چمسران در استان مازندران یک دستگاه پراید به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه پژو 405 برخورد کرده و دو کشته و یک مجروح برجای گذاشت.