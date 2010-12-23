۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واژگونی 27 درصد خودروها در تصادفات روز گذشته

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور از واژگونی 27 درصد خودورها در تصادفات روز گذشته خبر داد.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تخطی از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و توجه نکردن به جلو مهمترین علل وقوع تصادفات 24 ساعت گذشته در کشور بوده است.

وی ادامه داد: 27 درصد تصادفات روز گذشته منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 15 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به مهمترین تصادف روز گذشته اظهار کرد: در ساعت 15 در محور فرعی چمسران در استان مازندران یک دستگاه پراید به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه پژو 405 برخورد کرده و دو کشته و یک مجروح برجای گذاشت.

